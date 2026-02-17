Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 10:09 AM IST

    നൂ​റു​ൽ അ​ബ്റാ​ർ വാ​ർ​ഷി​ക​വും സ​ന​ദ് ദാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​വും

    നൂ​റു​ൽ അ​ബ്റാ​ർ വാ​ർ​ഷി​ക​വും സ​ന​ദ് ദാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​വും
    റു​സൈ​ലി​ലെ അ​ൽ മ​ക്കാ​രിം ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന നൂ​റു​ൽ അ​ബ്റാ​ർ ഹി​ഫ്ളു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​ക- സ​ന​ദ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: നൂ​റു​ൽ അ​ബ്റാ​ർ ഹി​ഫ്ളു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും സ​ന​ദ് ദാ​ന സം​ഗ​മ​വും റു​സൈ​ലി​ലെ അ​ൽ മ​ക്കാ​രിം ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഖു​ർ​ആ​ൻ ഹി​ഫ്ള് പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ 13 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​നും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ കു​മ്മ​നം നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ അ​സ്ഹ​രി, അ​ൻ​സാ​രി സു​ഹ്‍രി ആ​ല​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 30 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ​ന​ദ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഫൈ​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​ന്‍സി​ൽ ക​വ​ല​യൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കു​മ്മ​നം നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ അ​സ്ഹ​രി സ​ന​ദ് ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യും മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:conferenceAnnual ConferenceSanad
