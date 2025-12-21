‘നുഹുറോ കദീശോ’ കരോൾ നൈറ്റ് ആഘോഷിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: മർത്ത ശ്മൂനി ജാക്കോബൈറ്റ് ഇടവക ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ‘നുഹുറോ കദീശോ’ എന്ന പേരിൽ കരോൾ നൈറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
ഇടവക വികാരി റവ.ഫാ. ബേസിൽ അബ്രഹാം നേതൃത്വം നൽകിയ പരിപാടിയിൽ പ്രമുഖ പ്രഭാഷകൻ ഡോ. സജി ഉതുപ്പാൻ മുഖ്യാതിഥിയായി.
ക്രിസ്മസിന്റെ യഥാർഥ സന്ദേശമായ സ്നേഹവും സമാധാനവും പ്രത്യാശയും അദ്ദേഹം സന്ദേശത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. ഇടവക സെക്രട്ടറി ജോർജ് വർഗീസിന്റെയും പ്രോഗ്രാം കോഓഡിനേറ്റർ ജിബിൻ മാത്യുവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ, യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ, വനിതാ സമാജം എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ കരോൾ ഗാനങ്ങളും നൃത്താവിഷ്കാരങ്ങളും ക്രിസ്മസ് സന്ദേശാവതരണങ്ങളും ആഘോഷത്തിന് ചൈതന്യം നൽകി.
പ്രാർഥനയോടെയും സൗഹൃദസംഗമത്തോടെയും കരോൾ നൈറ്റ് സമാപിച്ചു.
