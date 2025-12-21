Begin typing your search above and press return to search.
    21 Dec 2025 1:38 PM IST
    21 Dec 2025 1:38 PM IST

    ‘നു​ഹു​റോ ക​ദീ​ശോ’ ക​രോ​ൾ നൈ​റ്റ് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    'നു​ഹു​റോ ക​ദീ​ശോ' ക​രോ​ൾ നൈ​റ്റ് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    മ​ർ​ത്ത ശ്മൂ​നി ജാ​ക്കോ​ബൈ​റ്റ് ഇ​ട​വ​ക ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ‘നു​ഹു​റോ ക​ദീ​ശോ’ ക​രോ​ൾ നൈ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്

    ക​രോ​ൾ നൈ​റ്റി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ഡോ. ​സ​ജി ഉ​തു​പ്പാ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​ർ​ത്ത ശ്മൂ​നി ജാ​ക്കോ​ബൈ​റ്റ് ഇ​ട​വ​ക ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘നു​ഹു​റോ ക​ദീ​ശോ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​രോ​ൾ നൈ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി റ​വ.​ഫാ. ബേ​സി​ൽ അ​ബ്ര​ഹാം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഡോ. ​സ​ജി ഉ​തു​പ്പാ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    ക്രി​സ്മ​സി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​യ സ്നേ​ഹ​വും സ​മാ​ധാ​ന​വും പ്ര​ത്യാ​ശ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ട​വ​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ർ​ജ് വ​ർ​ഗീ​സി​ന്റെ​യും പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജി​ബി​ൻ മാ​ത്യു​വി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ൺ​ഡേ സ്കൂ​ൾ, യൂ​ത്ത് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, വ​നി​താ സ​മാ​ജം എ​ന്നി​വ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും നൃ​ത്താ​വി​ഷ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ളും ക്രി​സ്മ​സ് സ​ന്ദേ​ശാ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ചൈ​ത​ന്യം ന​ൽ​കി.

    പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​സം​ഗ​മ​ത്തോ​ടെ​യും ക​രോ​ൾ നൈ​റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു.

    News Summary - ‘Nuhuro Kadisho’ Carol Night Celebrated
