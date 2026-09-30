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    അ​ണു​വി​കി​ര​ണ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യം; സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്

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    അ​ണു​വി​കി​ര​ണ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യം; സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്
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    മ​സ്ക​ത്ത്: റേ​ഡി​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ, ആ​ണ​വ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. ദേ​ശീ​യ റി​സ്ക് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ. അ​ണു​വി​കി​ര​ണ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ ഉ​ട​ൻ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് ജ​ന​ലു​ക​ൾ, വാ​തി​ലു​ക​ൾ, പു​റം​ഭി​ത്തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്ക​ണം.

    ജ​ന​ലു​ക​ളും വാ​തി​ലു​ക​ളും അ​ട​ച്ചി​ടു​ക​യും പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള വാ​യു അ​ക​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ഫ് ചെ​യ്യു​ക​യും വേ​ണം. അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങ​രു​ത്.​ സം​ഭ​വ​സ​മ​യ​ത്ത് പു​റ​ത്താ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ പു​റം​വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ഴി​ച്ച് അ​ട​ച്ച പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും തു​റ​ന്ന ശ​രീ​ര​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ള​വും സോ​പ്പും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ഴു​കു​ക​യും വേ​ണം.

    ​തു​റ​ന്നു​വെ​ച്ച​തോ മ​ലി​ന​മാ​യി​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​തോ ആ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വെ​ള്ള​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്. അ​ട​ച്ച പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വെ​ള്ള​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.​അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ലും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    News Summary - Nuclear emergency; Civil Defense with safety instructions
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