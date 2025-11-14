Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightനോ​ടെ​ക് സ​യ​ൻ​സ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 11:10 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 11:10 AM IST

    നോ​ടെ​ക് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി എ​ക്സ്പോ സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    നോ​ടെ​ക് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി എ​ക്സ്പോ സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ബ​ർ​ക​യി​ൽ ന​ട​ന്ന നോ​ടെ​ക് 3.0. പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബ​ർ​ക്ക: ശാ​സ്ത്ര-​സാ​ങ്കേ​തി​ക ലോ​ക​ത്തി​ലെ പു​തി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​യും നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന നോ​ടെ​ക് 3.0. ബ​ർ​ക​യി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. 18 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ശാ​സ്ത്ര, സാ​ങ്കേ​തി​ക, ആ​രോ​ഗ്യ പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ള്‍, സ​യ​ന്‍സ് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ന്‍, ശാ​സ്ത്ര വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍, ക​രി​യ​ര്‍ ഗൈ​ഡ​ന്‍സ്, വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    നോ​ടെ​ക് എ​ക്സ്പോ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി തൊ​ഴി​ൽ മേ​ള​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​ക്സ്പോ പ​വ​ലി​യ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് സോ​ൺ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. എ.​ഐ ട്യൂ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൊ​ണ്ട് സ്കി​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെൻറ്, ജോ​ലി അ​ന്വേ​ഷ​ണം, ജോ​ലി​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ ത​യാ​റാ​വാം എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഐ ​ടോ​ക്കി​ൽ ബ​ദ്ർ അ​ൽ​സ​മ ഗ്രൂ​പ് ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെൻറ് മാ​നേ​ജ​ർ റ​ഫീ​ഖ് എ​ർ​മാ​ളം സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജെ​ൻ​സി-​എ ഐ- ​വെ​ൽ​ബീ​യി​ങ് എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്കി​ൽ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ ഖാ​രി​ജ​ത്ത്, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം മു​നീ​ബ് ടി.​കെ, അ​ർ​ഷ​ദ് മൂ​ക്കോ​ളി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ആ​ർ.​എ.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷ​രീ​ഫ് സ​അ​ദി മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി.

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ സ​കാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച സ​മാ​പ​ന​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സു​ഹൈ​ൽ അ​സ്സ​ഖാ​ഫ് മ​ട​ക്ക​ര പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സം​ഗ​മം ഒ​മാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ യൂ​നു​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ റ​വാ​ഹി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സീ​നി​യ​ർ സ​യ​ൻ​സ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ, ഡോ. ​റൂ​പി​ത് മ​ധു എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. സാ​ഖി​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ല​ത്തീ​ഫി, റ​ഈ​സ് സാ​ർ, ഡോ. ​ജാ​ബി​ർ ജ​ലാ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്സ​ൽ പു​ളു​ക്കോ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​ദി​ൽ ആ​ർ.​എം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Notec Science and Technology Expo concludes
    Similar News
    Next Story
    X