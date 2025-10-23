Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 12:11 PM IST

    നോ​ട്ട​ക് 3.0 ഡ്രൈ​വ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    നോ​ട്ട​ക് 3.0 ഡ്രൈ​വ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    മ​സ്ക​ത്ത്: ശാ​സ്ത്ര-​സാ​ങ്കേ​തി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​തി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​യും നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന നോ​ട്ട​ക് 3.0. ന​വം​ബ​ര്‍ ഏ​ഴി​ന് ബ​റ​ക​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. ബ​റ​ക അ​ൽ​ഫ​ലാ​ഹ് മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന നോ​ട്ട​ക് 3.0 ഡ്രൈ​വ് രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ സ​ഖാ​ഫി കാ​ളാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി‍ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം മു​നീ​ബ് ടി.​കെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നാ​ഷ​ന​ൽ വി​സ്ഡം സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്സ​ൽ പു​ളു​ക്കൂ​ൽ വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ർ​ഷ​ദ് മു​ക്കോ​ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​ദി​ൽ പ​റ​മ്പി​ൽ ബ​സാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഡ്രൈ​വ് ടീം ​ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ: ഇ​സ്മാ​യി​ൽ സ​ഖാ​ഫി കാ​ളാ​ട്, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ: ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ല​ത്വീ​ഫി, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഡോ. ​ജാ​ബി​ർ ജ​ലാ​ലി, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫ​രി​യാ​സ്.

    Girl in a jacket

