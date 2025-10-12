Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    12 Oct 2025 12:34 AM IST
    Updated On
    12 Oct 2025 12:34 AM IST

    നോ​ര്‍ക്ക ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    നോ​ര്‍ക്ക ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    സു​ഹാ​റി​യ​ന്‍സ് ക​ല​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സു​ഹാ​ര്‍ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്‌​സ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ക്യാ​മ്പ്

    സു​ഹാ​ര്‍: സു​ഹാ​റി​യ​ന്‍സ് ക​ല​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സു​ഹാ​ര്‍ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍ നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്‌​സ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക്യാ​മ്പ് വ​ഴി 105 പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ അം​ഗ​ത്വം നേ​ടി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​ജേ​ഷ്, രാ​ഹു​ല്‍ മാ​ധ​വ്, കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദ്, ഷൈ​ജു പു​തി​യ​പു​ര​യി​ല്‍, രാ​ജേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​വു​ന്ന പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി, പ്ര​വാ​സി ഡി​വി​ഡ​ന്റ് ഫ​ണ്ട്, പ്ര​വാ​സി കെ​യ​ര്‍ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​ര​ള സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി​ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ളും ന​ട​ന്നു. ബാ​ത്ത​ന സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ര​ളി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, വാ​സു​ദേ​വ​ന്‍, റോ​യ് പി ​വീ​ട്ടി​ല്‍, സു​നി​ല്‍ കു​മാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS: Gulf News organized Norka Roots Free Registration Camp
