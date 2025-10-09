Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 12:19 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 12:19 PM IST

    നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി അം​ഗ​ത്വ ക്യാ​മ്പും

    oman pravasi association
    ഒമാൻ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ നിസ്‍വ യൂനിറ്റ് നോർക്ക രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് വി​ജി തോ​മ​സ് വൈ​ദ്യ​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ​ചെയ്യുന്നു

    Listen to this Article

    നി​സ്‍വ: ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നി​സ്‍വ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ജി തോ​മ​സ് വൈ​ദ്യ​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നി​ലും പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി അം​ഗ​ത്വ ക്യാ​മ്പി​ലും 200 പേ​രോ​ളം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ ഗു​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജാ​സിം ക​രി​ക്കോ​ട്, പ​വി​ത്ര​ൻ കൊ​തോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ, അ​ഡ്മി​ന്മാ​രാ​യ അ​ൻ​സാ​ർ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ഷാ​ജി ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം, ഷി​ജി​ൻ ഒ​ത​ലൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ബി​ജു പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsOman NewsregistrationNORKAmembership camp
    X