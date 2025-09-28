Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 28 Sept 2025 10:33 AM IST
    date_range 28 Sept 2025 10:33 AM IST

    നോ​ര്‍ക്ക പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍, ബി​സി​ന​സ് ലീ​ഡ​ര്‍ഷി​പ് മീ​റ്റ്

    പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി ഒ​മാ​നി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും
    നോ​ര്‍ക്ക പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍, ബി​സി​ന​സ് ലീ​ഡ​ര്‍ഷി​പ് മീ​റ്റ്
    കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന നോ​ര്‍ക്ക പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ ആ​ൻ​ഡ് ബി​സി​ന​സ് ലീ​ഡ​ര്‍ഷി​പ് മീ​റ്റി​ല്‍ ഒ​മാ​നി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള സം​ഘം

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന നോ​ര്‍ക്ക പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ ആ​ൻ​ഡ് ബി​സി​ന​സ് ലീ​ഡ​ര്‍ഷി​പ് മീ​റ്റി​ല്‍ ഒ​മാ​നി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള മൂ​ന്ന് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡോ. ​കി​ര​ണ്‍ ഗോ​പ​കു​മാ​ര്‍, ഷ​ഹീ​ര്‍ അ​ഞ്ച​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യും സി​ദ്ദീ​ഖ് ഹ​സ​ന്‍ പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷ​ണി​താ​വാ​യു​മാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തെ വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക​സ​മൂ​ഹ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​വാ​സി പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ​ന്ന് മീ​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ച​ര​ണം, ഭാ​വി​യി​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ, സു​സ്ഥി​ര​ത, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ന്ന​മ​നം എ​ന്നീ അ​ഞ്ച് പ്ര​ധാ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വി​ക​സ​ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. വ്യ​വ​സാ​യം, ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം, പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ആ​ഗോ​ള​പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്തു​ള്ള ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ​മാ​തൃ​ക​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    TAGS:Oman Newsleadership meetingNORKAgulf news malayalam
