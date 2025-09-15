ഇബ്രിയിൽ നോർക്ക, പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിtext_fields
ഇബ്രി: ഇബ്രി മലയാളി അസോസിയേഷനും (ഇമ) ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റും സംയുക്തമായി ഇബ്രി സൂഖ് റോഡിലുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നോർക്കയിലും, പ്രവാസി ക്ഷേമനിധിയിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർക്കായി ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു .നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്ത രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് ഇബ്രി ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് മാനേജർ ഷമീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇമയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജമാൽ ഹസ്സൻ പങ്കെടുത്തവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.
ആളുകളിൽ ഉണ്ടായ സംശയങ്ങളും ഒരു പരിധി വരെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. സമയക്കുറവ് മൂലം പലർക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നതു കൊണ്ട് ക്യാമ്പ് ഇനിയും നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സൗമ്യ അരുൺ നേതൃത്വം നൽകിയ ക്യാമ്പിൽ കാൾട്ടൻ അസീസ്, ജോസഫ് മൈക്കിൾ, നിതിൻ പ്രകാശ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഇമയുടെ സെക്രട്ടറി വിപിൻ വിൻസെന്റ് നന്ദി പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register