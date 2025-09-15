Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 10:58 AM IST

    ഇ​ബ്രി​യി​ൽ നോ​ർ​ക്ക, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി

    ഇ​ബ്രി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ നോ​ർ​ക്ക, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്

    ഇ​ബ്രി: ഇ​ബ്രി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും (ഇ​മ) ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഇ​ബ്രി സൂ​ഖ് റോ​ഡി​ലു​ള്ള ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ നോ​ർ​ക്ക​യി​ലും, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യി​ലും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കാ​യി ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു .നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് ഇ​ബ്രി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ഷ​മീ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​മ​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​മാ​ൽ ഹ​സ്സ​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ആ​ളു​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു പ​രി​ധി വ​രെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. സ​മ​യ​ക്കു​റ​വ് മൂ​ലം പ​ല​ർ​ക്കും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തു കൊ​ണ്ട് ക്യാ​മ്പ് ഇ​നി​യും ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​മ്യ അ​രു​ൺ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ക്യാ​മ്പി​ൽ കാ​ൾ​ട്ട​ൻ അ​സീ​സ്, ജോ​സ​ഫ് മൈ​ക്കി​ൾ, നി​തി​ൻ പ്ര​കാ​ശ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​മ​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​പി​ൻ വി​ൻ​സെ​ന്റ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsOman NewsibriPravasi Welfare FundNORKA
    News Summary - Norka, Pravasi Welfare Fund registration conducted in Ibri
