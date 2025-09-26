Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    26 Sept 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 11:22 AM IST

    നോർക്ക-പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി അംഗത്വവും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ഇന്ന്

    നോർക്ക-പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി അംഗത്വവും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ഇന്ന്
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും (ഒ.​പി​എ) കിം​സ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നോ​ർ​ക്ക- പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​നും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് മു​ത​ൽ എ​ട്ടു​വ​രെ റൂ​വി ദാ​ർ​സൈ​ത്തി​ലു​ള്ള കിം​സ് ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ന​ട​ക്കും. നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ പു​തി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നോ​ർ​ക്ക കാ​ർ​ഡി​നും പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യി​ൽ പു​തു​താ​യി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​കാ​നും ക്ഷേ​മ​നി​ധി തു​ക അ​ട​ക്കാ​നും ക്യാ​മ്പി​ൽ സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    500ഓ​ളം ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നോ​ർ​ക്ക കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ ഒ.​പി​എ​യു​ടെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ നോ​ർ​ക്ക ക്യാ​മ്പാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കേ​വ​ലം ഒ​രു​റി​യാ​ലി​ന്‌ 10 ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ ചെ​യ്തു​ന​ൽ​കു​ന്ന ഹെ​ൽ​ത്ത് പാ​ക്കേ​ജ് ക്യാ​മ്പി​ൽ ല​ഭി​ക്കും. ഒ​മാ​നി​ലെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്ര​ദ​മാ​കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തു​താ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ക്യാ​മ്പു​ക​ളും വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

