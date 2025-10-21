Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 8:47 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കാ​യി നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കാ​യി നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ്, നോ​ർ​ക്ക ര​ക്ഷ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഫാ​മി​ലി ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റൂ​വി അ​ബീ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യം​ഗം പ​ത്മ​ച​ന്ദ്ര പ്ര​കാ​ശ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ​മാ​നി​ലെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ ഈ ​അ​വ​സ​രം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ൽ കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ന്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക്യാ​മ്പ് അ​ബീ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, പ്ര​വാ​സി ഹ​ബ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. ക്യാ​മ്പി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ ​കൃ​ഷ്ണേ​ന്ദു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു​മോ​ന്‍, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​തീ​ഷ് രാ​ജ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​ജി​ത്, ജാ​സ്മി​ൻ യൂ​സു​ഫ്, പ​ത്മ ച​ന്ദ്ര​പ്ര​കാ​ശ്, സ​ജി​ത്ത്, എ​ബി​ൻ, അ​ഷ്റ​ഫ്, അ​ഖി​ല്‍, പ്രി​യ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് തു​ട​ങ്ങി​യ ക്യാ​മ്പ് രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​നാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്.

    TAGS:registrationExpatriatesNorka Roots
    News Summary - NORKA organizes registration for expatriates
