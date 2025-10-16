Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    16 Oct 2025 1:11 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 1:11 PM IST

    നോ​ർ​ക്ക മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​ഷുറ​ൻ​സ്‌; ടി​സ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മീ​റ്റ്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    തും​റൈ​ത്ത്‌: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ തും​റൈ​ത്, നോ​ർ​ക്ക മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​ഷൂ​റ​ൻ​സി​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഓ​ൺ ലൈ​ൻ മീ​റ്റ്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നോ​ർ​ക്ക ക്ഷേ​മ​നി​ധി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി​ൽ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ്‌ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പു​തി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​ഷുറ​ൻ​സി​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ഏ​ജ​ന്റ് ഡോ​ക്ട​ർ. കെ. ​സ​നാ​ത​ന​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.​

    പ​വി​ത്ര​ൻ കാ​രാ​യി, ഡോ. ​നി​ഷ്‌​താ​ർ ഡോ. ​ആ​രി​ഫ്‌, യു. ​പി. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ , പി. ​ജി. ഗോ​പ​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.പുതി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ ഗു​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ചി​കി​ത്സ വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും കൂ​ടി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ുമെ​ന്നും സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ടി​സ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷ​ജീ​ർ ഖാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും അബ്ദു​ൽ സ​ലാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. റ​സ്സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി.

