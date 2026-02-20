ഒമാനിലേക്ക് നോര്ക്ക ലീഗല് കണ്സൽട്ടന്റുമാരെ ക്ഷണിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ കേരളീയര്ക്ക് സൗജന്യ നിയമോപദേശം ലഭ്യമാക്കുന്ന നോര്ക്ക റൂട്ട്സിന്റെ പ്രവാസി ലീഗല് എയ്ഡ് സെല്ലില് (പി.എൽ.എ.സി) ഒമാൻ, സൗദി അറേബ്യ, ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ, മലേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുളള ലീഗല് കണ്സൽട്ടന്റുമാരുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 25 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷകർക്ക് അഭിഭാഷകനായി വിദേശ രാജ്യത്ത് രണ്ടു വര്ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം. താല്പര്യമുളളവര് നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.norkaroots.kerala.gov.in സന്ദര്ശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.
കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് 0471-2770540 0471-2770529 (പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളില് ഓഫിസ് സമയത്ത്) എന്നീ നമ്പറുകളിലോ 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന നോര്ക്ക ഗ്ലോബല് കോണ്ടാക്ട് സെന്ററിന്റെ ടോള് ഫ്രീ നമ്പറുകളായ 1800 425 3939 (ഇന്ത്യയില് നിന്നും) +91-8802 012 345 (വിദേശത്തുനിന്നും, മിസ്സ്ഡ് കോള് സർവിസ്) ബന്ധപ്പെടാം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register