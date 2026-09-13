മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി നോർക്ക ഹെൽപ് ഡെസ്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു

മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി നോർക്ക ഹെൽപ് ഡെസ്ക് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത് : പ്രവാസികൾക്കായി മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുമായി സഹകരിച്ച് ഒമാന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 'നോർക്ക ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. സൊഹാർ, അൽ ഖൂദ് , ബർക്ക, മബേല , ഖദറ എന്നീ നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഹെല്പ് ഡെസ്കുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
പ്രവാസികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നോർക്ക സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച ഈ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് വൻ ജനപങ്കാളിത്തമാണുണ്ടായത്. നോർക്ക ഐ ഡി, നോർക്ക കെയർ പ്ലസ് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
പരിശീലനം ലഭിച്ച കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തകർ നൽകിയ കൃത്യമായ വഴികാട്ടലും സേവനങ്ങളും ക്യാമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കി. സൊഹാർ , ബർക്ക,സീബ്, മബേല , ഖദറ എന്നീ ഏരിയ കെഎംസിസി കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രവർത്തകരാണ് ക്യാമ്പ് നയിച്ചത്.
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