Madhyamam
    date_range 17 Oct 2025 7:55 AM IST
    date_range 17 Oct 2025 7:55 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണം -​പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണം -​പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും അ​പാ​ക​ത​ക​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​ൻ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കേ​ന്ദ്ര സ​മി​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യെ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ണം.

    പ​ല സു​പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യ​ക്ത​ത ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​ത് ക​ടു​ത്ത വി​വേ​ച​ന​മാ​ണ്. വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ലി​സ്റ്റി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദേ​ശ​ത്ത് ചി​കി​ത്സ തേ​ടേ​ണ്ടി വ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കി​ല്ല.

    പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ൽ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​ത്, പ്ര​വാ​സാ​ന​ന്ത​രം അ​വ​ർ​ക്ക് താ​ങ്ങും ത​ണ​ലു​മാ​കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം വി​ദേ​ശ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് നി​ല​വി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ കാ​ര്യ​മാ​യി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ടൈ-​അ​പ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള കെ​യ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക്ക് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ ട്രാ​ക്ക് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ഇ​ല്ല എ​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ന​ൽ​കി പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ക​റ​വ​പ്പ​ശു​ക്ക​ളാ​യി കാ​ണു​ന്ന സ​മീ​പ​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്, അ​വ​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് പ​ദ്ധ​തി​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​വാ​സി സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​മി​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:schemePravasi WelfareNorka Roots
