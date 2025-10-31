Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 11:14 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഒ​രു​ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കു​കൂ​ടി നീ​ട്ടി

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 12 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന് നോ​ർ​ക്ക അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​തു​വ​രെ എ​ൻ​റോ​ള്‍ ചെ​യ്ത​ത് 76,000 ത്തോ​ളം പ്ര​വാ​സി​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍
    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഒ​രു​ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കു​കൂ​ടി നീ​ട്ടി
    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കാ​യി കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്സ് വ​ഴി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​റി​ൽ അം​​ഗ​മാ​കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ട്ടി.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 12 മ​ണി വ​രെ എ​ൻ​റോ​ള്‍ ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് നോ​ർ​ക്ക അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 മു​ത​ല്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22 വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നാ​യി തീ​യ​തി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30ലേ​ക്ക് ആ​ദ്യം നീ​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ട് 31ലേ​ക്കും നീ​ട്ടി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മ​ണി​വ​രെ​യു​ള​ള ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 76,954 പേ​ര്‍ എ​ന്‍റോ​ള്‍ ചെ​യ്തു. സാ​ധു​വാ​യ നോ​ര്‍ക്ക പ്ര​വാ​സി ഐ.​ഡി, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് ഐ.​ഡി എ​ന്‍.​ആ​ര്‍.​കെ ഐ.​ഡി കാ​ര്‍ഡു​ള്ള പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്ക് 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 31ന് ​രാ​ത്രി 12വ​രെ എ​ന്‍റോ​ള്‍ ചെ​യ്യാം. നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്സി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ www.norkaroots.kerala.gov.in സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചോ നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ്പു​ക​ള്‍ മു​ഖേ​ന​യോ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാം.

    ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് (ഭ​ര്‍ത്താ​വ്, ഭാ​ര്യ, 25 വ​യ​സ്സി​ല്‍ താ​ഴെ​യു​ള്ള ര​ണ്ടു കു​ട്ടി​ക​ള്‍) 13,411 പ്രീ​മി​യ​ത്തി​ൽ (അ​ധി​ക​മാ​യി ഒ​രു കു​ട്ടി, 25 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ 4,130) അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സും 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ഗ്രൂ​പ് പേ​ഴ്സ​ണ​ല്‍ അ​പ​ക​ട ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സി​ന് (18-70 വ​യ​സ്സ്) 8,101 രൂ​പ​യു​മാ​ണ്. അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​മാ​യ ന​വം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നു​മു​ത​ല്‍ പ​രി​ര​ക്ഷ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും.

    നി​ല​വി​ല്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 500 ല​ധി​കം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ 18000 ത്തോ​ളം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ വ​ഴി പ്ര​വാ​സി​കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്ക് ക്യാ​ഷ് ലെ​സ് ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്സി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ www.norkaroots.kerala.gov.in സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചോ നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ്പു​ക​ള്‍ മു​ഖേ​ന​യോ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാം.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 3000 ത്തോ​ളം അ​ക്ഷ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ മു​ഖേ​ന​യും നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ എ​ൻ​റോ​ൾ​മെൻറ് സേ​വ​നം എ​ന്നി​വ ല​ഭി​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് നോ​ർ​ക്ക ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ​ഹാ​യ​കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി വി​ഡി​യോ കോ​ൺ​ഫെ​റ​ൻ​സി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ 3.45 വ​രെ ഈ ​സം​വി​ധാ​നം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് വെ​ബ്സൈ​റ്റ് (https://id.norkaroots.kerala.gov.in/) വ​ഴി വി​ഡി​യോ​കാ​ൾ മു​ഖേ​ന​യാ​ണ്‌ പ്ര​വേ​ശി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

