Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇ​സ്കി​യി​ൽ നോ​ർ​ക്ക...
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 11:52 AM IST

    ഇ​സ്കി​യി​ൽ നോ​ർ​ക്ക ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​സ്കി​യി​ൽ നോ​ർ​ക്ക ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    നി​സ്‍വ: ക​ലാ​കൈ​ര​ളി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​സ്‌​കി​യി​ൽ നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഈ ​അ​വ​സ​രം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നോ​ർ​ക്ക പ്ര​വാ​സി ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ എ​ൻ​റോ​ൾ​മെ​ന്റും ന​ട​ത്തി.

    സാ​മൂ​ഹ്യ സു​ര​ക്ഷ മി​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ര​ള ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റ് നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്സ് വ​ഴി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ്ര​വാ​സി സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷാ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ക്യാ​മ്പി​ൽ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ശ​ശി​കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ബി​ജു ദി​വാ​ക​ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യും​വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷെ​രീ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ വി​ജീ​ഷ്, സു​ബൈ​ർ, ഹ​രി​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Norka camp organized in Iski
    Similar News
    Next Story
    X