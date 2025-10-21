Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 8:53 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്
    ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്

    ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ബൈ​ല പ്രൈം ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​നോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ് പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യി​ലേ​ക്കും നോ​ർ​ക്ക​യി​ലേ​ക്കും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും കൂ​ടി ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ക്യാ​മ്പ് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ന്ന ആ​റോ​ളം ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലാ​യി ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​രു കാ​ർ​ഡു​ക​ളും എ​ടു​ത്ത് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സാ​ധാ​ര​ണ ന​ട​ക്കു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി വി​വി​ധ ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ത്യേ​ക മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടി​ൽ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ കൂ​ടെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​ക​ളെ കൂ​ടെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ കൂ​ടി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​വ​ബോ​ധം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി വി​വി​ധ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നോ​ർ​ക്ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​മാ​നി​നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. വി​ജി തോ​മ​സ് വൈ​ദ്യ​ൻ, ജ​സീം ക​രി​ക്കോ​ട്, മു​സ്ത​ഫ കാ​ര​ക്കാ​ട്, രാ​ജേ​ഷ് പി.​എ​സ്, അ​ൻ​സാ​ർ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, സു​ജി​ത് സൈ​മ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

