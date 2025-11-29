Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 9:53 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ; എ​ൻ​റോ​ൾ​മെ​ന്റ് നാ​ളെ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നു

    അ​പേ​ക്ഷ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ‘സ്വ​യം തി​രു​ത്ത​ൽ’ സൗ​ക​ര്യം വേ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യം
    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് വ​ഴി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ എ​ൻ​റോ​ൾ​മെ​ന്റ് തീ​യ​തി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നു. നേരത്തേ ഒക്ടോബർ 31ന് തീയതി അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രവാസികളുടെ അഭ്യർഥന പരിഗണിച്ച് ഒരു മാസത്തേക്കുകൂടി നീട്ടുകയായിരുന്നു..

    രാ​ജ്യ​ത്താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ധു​വാ​യ നോ​ര്‍ക്ക പ്ര​വാ​സി ഐ​ഡി, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് ഐ​ഡി, എ​ന്‍.​ആ​ര്‍.​കെ ഐ​ഡി കാ​ര്‍ഡു​ള്ള പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്കാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ എ​ൻ​റോ​ൾ ചെ​യ്യാ​നാ​കു​ക.

    അ​തേ​സ​മ​യം, നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് അ​പേ​ക്ഷ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​വ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ‘സ്വ​യം തി​രു​ത്ത​ൽ’ സൗ​ക​ര്യം വേ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. പേ​രി​ന്റെ സ്പെ​ല്ലി​ങ്, ജ​ന​ന​ത്തീ​യ​തി, ലിം​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ സ​മ​യ​ത്ത് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന പി​ശ​കു​ക​ൾ കാ​ര​ണം നി​ര​വ​ധി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. തെ​റ്റു​തി​രു​ത്ത​ൽ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ആ​വ​ർ​ത്ത​ന​വും കാ​ല​താ​മ​സ​വും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്വ​യം തി​രു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​വ​ർ​ക്കാ​യി നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ പു​തി​യ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​യും നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്‌​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ല​വി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ത്ര​മേ എ​ൻ​റോ​ൾ​ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ‘നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍’ മാ​തൃ​ക​യി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​ദ്ധ​തി ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും ഇ​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം ഉ​ട​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്‌​സ് സി.​ഇ. അ​ജി​ത് കൊ​ള​ശ്ശേ​രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ വി​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്ന​വ​രെ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ല്‍ സെ​ല്ലി​ന്റെ ഹ​ര​ജി​യി​ല്‍ 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 26ന് ​കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി അ​നു​കൂ​ല ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ര്‍ദേ​ശ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്, പി.​എ​ല്‍.​സി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ലാ​ണ് നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്‌​സ് സി.​ഇ.​ഒ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യെ കു​റി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലു​ട​നെ ഇ​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും ഡി​സം​ബ​റി​ല്‍ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നും നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ക്ഷ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും നോ​ർ​ക്ക സി.​ഇ.​ഒ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​റി​ന്റെ അ​തേ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​മാ​കും മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്ന​വ​രു​ടെ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​വു​ക.

    ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് (ഭ​ര്‍ത്താ​വ്, ഭാ​ര്യ, 25 വ​യ​സ്സി​ല്‍ താ​ഴെ​യു​ള​ള ര​ണ്ടു കു​ട്ടി​ക​ള്‍) 13,411 പ്രീ​മി​യ​ത്തി​ൽ (അ​ധി​ക​മാ​യി ഒ​രു കു​ട്ടി , 25 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ 4,130) അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സും 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ഗ്രൂ​പ്പ് പേ​ഴ്സ​ണ​ല്‍ അ​പ​ക​ട ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സി​ന് (18-70 വ​യ​സ്സ്) 8101 രൂ​പ​യു​മാ​ണ്. നി​ല​വി​ല്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 500 ല​ധി​കം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ 18,000 ത്തോ​ളം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ വ​ഴി പ്ര​വാ​സി​കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്ക് കാ​ഷ് ര​ഹി​ത ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്സി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ www.norkaroots.kerala.gov.in സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചോ നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ്പു​ക​ള്‍ മു​ഖേ​ന​യോ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാം. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 3000 ത്തോ​ളം അ​ക്ഷ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ മു​ഖേ​ന​യും നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ എ​ൻ​റോ​ൾ​മെൻറ് സേ​വ​നം എ​ന്നി​വ ല​ഭി​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് നോ​ർ​ക്ക ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ​ഹാ​യ കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്സ് വെ​ബ്സൈ​റ്റ്: https://id.norkaroots.kerala.gov.in/

