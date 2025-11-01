Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 12:08 PM IST

    ഒ​രു​ല​ക്ഷം പി​ന്നി​ട്ട് നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ എ​ൻ​റോ​ള്‍മെ​ന്റ്

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ​രി​ര​ക്ഷ ഇ​ന്നു മു​ത​ല്‍
    ഒ​രു​ല​ക്ഷം പി​ന്നി​ട്ട് നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ എ​ൻ​റോ​ള്‍മെ​ന്റ്
    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്സ് വ​ഴി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ എ​ൻ​റോ​ള്‍മെ​ന്റ് ഒ​രു ല​ക്ഷം പി​ന്നി​ട്ടു. രാ​ജ്യ​ത്താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​ല​വി​ല്‍ എ​ൻ​റോ​ള്‍മെ​ന്റ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള പ​രി​ര​ക്ഷ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​ദി​ന​മാ​യ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ല്‍ നി​ല​വി​ൽ വ​രും. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ, നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് റ​സി​ഡ​ന്റ് വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ പി. ​ശ്രീ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഡ്രൈ​വ് 37 ദി​വ​സം കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഒ​രു ല​ക്ഷം എ​ൻ​റോ​ള്‍മെ​ന്റ് എ​ന്ന നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.

    നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​റി​ൽ അം​​ഗ​മാ​കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം 12ന് ​അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റ​മ​ബ​ർ 22 മു​ത​ല്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22 വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ര​ജി​ട്രേ​ഷ​നാ​യി തീ​യ​തി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30ലേ​ക്ക് ആ​ദ്യം നീ​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് 31ലേ​ക്കും നീ​ട്ടി. സ​മ​യ​പ​രി​ധി വീ​ണ്ടും നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് ചി​ല പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യോ​ടെ എ​ൻ​റോ​മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നോ​ർ​ക്ക അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​നി പു​തു​താ​യി ചേ​രേ​ണ്ട​വ​ർ​ക്ക് അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​ൻ​ഡോ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​വൂ. പു​തു​താ​യി എ​ൻ​റോ​ൾ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ത്തി​ലി​രി​പ്പ് എ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​വും പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​ധു​വാ​യ നോ​ര്‍ക്ക പ്ര​വാ​സി ഐ.​ഡി, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് ഐ.​ഡി., എ​ന്‍.​ആ​ര്‍.​കെ ഐ.​ഡി കാ​ര്‍ഡു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്കാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ എ​ൻ​റോ​ള്‍ ചെ​യ്യാ​നാ​കു​ക.

    ന​ട​പ്പു സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ര്‍ഷം ഇ​തു​വ​രെ ര​ണ്ട് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ നോ​ർ​ക്ക പ്ര​വാ​സി ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് സേ​വ​ന​വും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി നോ​ർ​ക്ക അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് (ഭ​ര്‍ത്താ​വ്, ഭാ​ര്യ, 25 വ​യ​സ്സി​ല്‍ താ​ഴെ​യു​ള്ള ര​ണ്ടു കു​ട്ടി​ക​ള്‍) 13,411 പ്രീ​മി​യ​ത്തി​ൽ (അ​ധി​ക​മാ​യി ഒ​രു കു​ട്ടി, 25 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ 4,130) അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സും 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ഗ്രൂ​പ്പ് പേ​ഴ്സ​ണ​ല്‍ അ​പ​ക​ട ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സി​ന് (18-70 വ​യ​സ്സ്) 8,101 രൂ​പ​യു​മാ​ണ്. നി​ല​വി​ല്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 500 ല​ധി​കം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ 18,000 ത്തോ​ളം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ വ​ഴി പ്ര​വാ​സി​കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്ക് കാ​ഷ് ര​ഹി​ത ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    TAGS:Health InsuranceNorcaexpatraitesgulf news malayalam
    News Summary - Norca Care Enrollment After One Lakh
