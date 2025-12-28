Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 10:58 AM IST

    യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ ക്യൂ​വി​ൽ നി​ന്നും സ​മ​യം ക​ള​യേ​ണ്ട; ഇ -​ഗേ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം

    യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ ക്യൂ​വി​ൽ നി​ന്നും സ​മ​യം ക​ള​യേ​ണ്ട; ഇ -​ഗേ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം
    പ​ല​പ്പോ​ഴും വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ് ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ലെ വ​ലി​യ നി​ര​യും, അ​വി​ടെ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ൽ ചി​ല​രെ​ങ്കി​ലും ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും, എ​ന്നാ​ണ് വ​ന്ന​ത്, എ​വി​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു, എ​ന്തി​നാ​ണ് കൊ​ച്ചി​യി​ൽ വ​ന്നി​ട്ട്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വ​ഴി പോ​കു​ന്ന​ത്, അ​ങ്ങ​നെ പോ​കു​ന്നു ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു നി​ര. ഇ​തി​നൊ​ക്കെ ഒ​രു പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ് ഇ -​ഗേ​റ്റു​ക​ൾ.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ച്ചി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ന്നീ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ- ​ഗേ​റ്റ് സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ഇ​തി​നെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ (എ​ഫ്.​ടി.​ഐ-​ടി.​ടി.​പി) എ​ന്നാ​ണ്. കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് ഇ​ത് ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചു ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ഒ.​സി.​ഐ കാ​ർ​ഡ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് നേ​ടാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സൗ​ജ​ന്യ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് സ്‌​കാ​നി​ങ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം, തി​ര​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാം. ഇ​തി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് അം​ഗ​മാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ-​ഗേ​റ്റു​ക​ൾ വ​ഴി വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ട​ന്നു​പോ​കാം.

    അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന വി​ധം:-

    ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യോ ഓ​ഫ്‌​ലൈ​നാ​യോ അ​പേ​ക്ഷ കൊ​ടു​ക്ക​ണം. മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ എ​ല്ലാ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കി​യോ​സ്കു​ക​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക്യൂ.​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​നി​ങ് വ​ഴി ഇ​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും, ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ, മെ​യി​ൽ ഐ​ഡി , പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഡീ​റ്റെ​യി​ൽ​സ്, അ​ഡ്ര​സ് എ​ന്നി​വ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി കൊ​ടു​ക്ക​ണം. പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ മു​ൻ- പി​ൻ പേ​ജ്, പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സൈ​സ് ഫോ​ട്ടോ, എ​ന്നി​വ ജെ​പെ​ഗ് ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ സ്കാ​ൻ ചെ​യ്തു മൊ​ബൈ​ലി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ ന​ല്ല​ത്. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​യ​ർ പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കി​ൽ ഇ​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. അ​ഡ്ര​സ് പ്രൂ​ഫി​നു ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് പ​റ്റി​ല്ല. മ​റ്റു രേ​ഖ​ക​ൾ പി.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​യി വേ​ണം അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ. പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ന് ആ​റു മാ​സ​മെ​ങ്കി​ലും കാ​ലാ​വ​ധി ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    ഇ​ത്ര​യും ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ള്ള ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ലോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കി​ലോ ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ (വി​ര​ല​ട​യാ​ളം) ന​ൽ​കി എ​ൻ​ട്രോ​ൾ​മെ​ന്റ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. ഇ​നി നേ​ര​ത്തെ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​വ​ർ എ​യ​ർ പോ​ർ​ട്ടി​ലെ കൗ​ണ്ട​റി​ൽ പോ​യി വി​ര​ല​ട​യാ​ളം മാ​ത്രം കൊ​ടു​ത്താ​ൽ മ​തി​യാ​കും. ഇ​ത്ര​യും ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം, രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ല്ലാം ശ​രി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ ​മെ​യി​ൽ ആ​യി അ​പ്രൂ​വ​ൽ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കും. മെ​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. ഇ​ങ്ങ​നെ മെ​യി​ൽ കി​ട്ടി​യാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഇ -​ഗേ​റ്റ് സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം.

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സ്റ്റാ​മ്പി​ങ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​തും പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. വ​ള​രെ​യ​ധി​കം യാ​ത്ര​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ് സ്റ്റാ​മ്പി​ങ് കൊ​ണ്ട് പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ പേ​ജു​ക​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്ന് തീ​ർ​ന്നു പോ​കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നും ഇ​തൊ​രു പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ്.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ നീ​ണ്ട ക്യൂ ​നി​ന്ന് സ​മ​യം ക​ള​യു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ കു​റ​ച്ചു സ​മ​യം ചി​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ യാ​ത്ര​ക​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാം. ഈ ​സൗ​ക​ര്യം പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ഈ ​പ​റ​യു​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക. (https://ftittp.mha.gov.in, india.ftittp-boi@mha.gov.in.)

    .(തു​ട​രും )

    (ഗ്ലോ​ബ​ൽ മ​ണി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ആ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

