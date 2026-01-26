Begin typing your search above and press return to search.
    ഹി​മ​മ​ഴ​യാ​യ് പാ​ട്ടോ​ളം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ നി​ത്യ മാ​മ്മ​ൻ

    ഹി​മ​മ​ഴ​യാ​യ് പാ​ട്ടോ​ളം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ നി​ത്യ മാ​മ്മ​ൻ
    നി​ത്യ മാ​മ്മ​ൻ

    സ​ലാ​ല: വ​ള​രെ ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ലം കൊ​ണ്ട് ലോ​ക​മെ​ങ്ങു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രി​യ​ത​ര​മാ​യ ഒ​രു പി​ടി ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച യു​വ ഗാ​യി​ക​യാ​ണ് നി​ത്യ മാ​മ്മ​ൻ. എ​ട​ക്കാ​ട് ബ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ 06 എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലെ ‘നീ...​ഹി​മ​മ​ഴ​യാ​യ് വ​രൂ..’ എ​ന്ന ആ​ദ്യ ഗാ​നം കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ പാ​ട്ടു​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഇ​രി​പ്പു​റ​പ്പി​ച്ച നി​ത്യ മാ​മ്മ​ൻ പി​ന്നീ​ട​ങ്ങോ​ട്ട് പാ​ടി​യ​തൊ​ക്കെ പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി മൂ​ളി ന​ട​ക്കു​ന്ന മെ​ല​ഡി ഗാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. സൂ​ഫി​യും സു​ജാ​ത​യും എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലെ ‘ വാ​തു​ക്ക​ല് വെ​ള്ള​രി പ്രാ​വ്...​വാ​ക്ക് കൊ​ണ്ട് മു​ട്ട​ണ കേ​ട്ട്.....’ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മി​ക​ച്ച ഗാ​യി​ക​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ നി​ത്യ​യു​ടെ ക​രി​യ​ർ ഗ്രാ​ഫ് ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പ​ൾ​സ​റി​യു​ന്ന ഗാ​യി​ക കൂ​ടി​യാ​ണ് നി​ത്യ മാ​മ്മ​ൻ. പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ മാ​മ്മ​ൻ വ​ർ​ഗീ​സി​ന്റെ​യും അ​ന്ന​മ്മ​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ ദോ​ഹ​യി​ൽ ജ​നി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്ന നി​ത്യ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് വ​രെ ദോ​ഹ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലും. ബി​രു​ദ പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്തി​നി​ടെ ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി ശാ​സ്ത്രീ​യ സം​ഗീ​തം പ​ഠി​ച്ച​തോ​ടെ പാ​ട്ടി​ന്റെ വ​ഴി ഗൗ​ര​വ​മാ​യെ​ടു​ത്തു. പി​ന്നീ​ട്, 2019ൽ ‘​നീ ഹി​മ​മ​ഴ​യാ​യ്...’ എ​ന്ന പാ​ട്ടി​ൽ തു​ട​ങ്ങി, വാ​തു​ക്ക​ല് വെ​ള്ള​രി​പ്രാ​വ്..., ’ ഏ​തേ​തോ മൗ​ന​ങ്ങ​ൾ.., നെ​ഞ്ചി​ലെ ചി​ല്ല​യി​ൽ..., അ​രി​കെ​യൊ​ന്നു ക​ണ്ടൊ​രു...​തു​ട​ങ്ങി 2025ൽ ​ബെ​സ്റ്റി എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഷി​ബു ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി എ​ഴു​തി ഔ​സേ​പ്പ​ച്ച​ൻ സം​ഗീ​തം ന​ൽ​കി​യ ‘വെ​ള്ള​മ​ഞ്ഞി​ന്റെ ത​ട്ട​മി​ട്ടൊ​രു പെ​ൺ​കി​ടാ​വു​പോ​ൽ..’ എ​ന്ന മെ​ല​ഡി ഗാ​നം വ​രെ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന നാ​ൽ​പ​തി​ലേ​റെ പാ​ട്ടു​ക​ൾ നി​ത്യ​യു​ടെ സ്വ​ര​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി കേ​ട്ടു. ജ​നു​വ​രി 30ന് ​അ​ൽ​മ​റൂ​ജ് ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ ആ​റാം സീ​സ​ണി​ന് വേ​ദി​യു​ണ​രു​മ്പോ​ൾ നി​ത്യ മാ​മ്മ​ന്റെ ഹി​മ​മ​ഴ​യാ​യ് പെ​യ്യു​ന്ന മ​ധു​ര ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ​ലാ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​വും.

    നി​ത്യാ മാ​മ്മ​നു പു​റ​മെ, ശി​ഖ, മി​യ​ക്കു​ട്ടി, അ​ശ്വി​ൻ വി​ജ​യ​ൻ, ജാ​സിം ജ​മാ​ൽ, റ​ഹ്മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പാ​ട്ടി​ന്റെ മെ​ല​ഡി​ക​ളു​​മാ​യി അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ സ​ലാ​ല​യി​ൽ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ക​മ്പ​നം തീ​ർ​ക്കും.

    ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​ന രം​ഗ​ത്ത് എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ നാ​ൽ​പ​താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ആ​ദ​ര​മാ​യി ‘മ​ധു​മ​യ​മാ​യ് പാ​ടാം’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി, മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റ് ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​റി​ന്റെ ഷോ ​തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ ന​ടി ഭാ​വ​ന​യാ​ണ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി.

    ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ്, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, സീ ​പേ​ൾ​സ്‌ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ. കൂ​ടാ​തെ, ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, സാ​യ് ഡി​റ്റ​ർ​ജ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വും.

    ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് വ​മ്പ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന ഓ​ഫ​ർ !

    സ​ലാ​ല: ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഇ​ന്ന് വ​മ്പ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന ഓ​ഫ​റി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. ഡ​​യ​​മ​​ണ്ട് സീ​​റ്റ് -10 റി​​യാ​​ൽ, പ്ലാ​​റ്റി​​നം സീ​​റ്റ് - അ​​ഞ്ചു റി​​യാ​​ൽ, ഗോ​​ൾ​​ഡ് സീ​​റ്റ് - മൂ​​ന്നു റി​​യാ​​ൽ എ​​ന്നി​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ് ടി​​ക്ക​​റ്റ് നി​ര​ക്ക്.

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സ്പെ​ഷ​ൽ ഓ​ഫ​റാ​യി ഗോ​ൾ​ഡ് ടി​ക്ക​റ്റ് ര​ണ്ടെ​ണ്ണം വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രെ​ണ്ണം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. പ്ലാ​റ്റി​നം , ഡ​യ​മ​ണ്ട് കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ൽ 10 ടി​ക്ക​റ്റി​ന് മൂ​ന്നും 15 ടി​ക്ക​റ്റി​ന് അ​ഞ്ചും ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും.

    വ​​ലി​​യ ഗ്രൂ​​പ്പു​​ക​​ൾ​​ക്ക്‌ ക​​സ്റ്റ​​മൈ​​സ്ഡ്‌ പാ​​ക്കേ​​ജു​​ക​​ളും ല​​ഭ്യ​​മാ​​ണ്. നേ​​രി​​ട്ടും ഓ​​ൺ​​ലൈ​​നാ​​യും ടി​​ക്ക​​റ്റു​​ക​​ൾ എ​ടു​ക്കാം.

    നേ​​രി​​ട്ട് ടി​​ക്ക​​റ്റു​​ക​​ൾ ല​​ഭി​​ക്കാ​​ൻ 95629600 (ന​​വാ​​സ്), 99490108 (അ​​ൽ ഫ​​വാ​​സ് ട്രാ​​വ​​ൽ​​സ്), 92742931 (ഐ​​ഡി​​യ​​ൽ ഹാ​​ൾ), 92877710 ( ക​​മൂ​​ന ബേ​​ക്ക​​റി ന്യൂ ​​സ​​ലാ​​ല), 98671150 (സി​​റാ​​ജ് റാ​​മി​​സ് സ​​നാ​​യി​​യ്യ), 96029947 (സാ​​ദ അ​​ൽ മ​​ഹ പെ​​ട്രോ​​ൾ പ​​മ്പ്, കാ​​ർ ആ​​ക്സ​​സ​​റീ​​സ് ഷോ​​പ്) എ​​ന്നി​​വ​​രു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട​​ണം. ടി​​ക്ക​​റ്റു​​ക​​ൾ ഓ​​ൺ​​ലൈ​​നാ​​യി ല​​ഭി​​ക്കാ​​ൻ https://events.mefriend.com/hk6salalah വെ​​ബ്സൈ​​റ്റ് സ​​ന്ദ​​ർ​​ശി​​ക്കാം.

