Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 12:02 PM IST

    നി​സ്‌​വ കെ.​എം.​സി.​സി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്

    നി​സ്‌​വ കെ.​എം.​സി.​സി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്
    നി​സ്‌​വ കെ.​എം.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​ക്ക​റ്റ്

    ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: നി​സ്‌​വ കെ.​എം.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറും സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യും അ​ൽ നാ​സ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ആ​വേ​ശം നി​റ​ഞ്ഞ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും സ്റ്റേ​ഡി​യം വേ​ദി​യാ​യി. ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 16 ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മു​ക​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. ശി​ശു​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​സ്‌​വ കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​താ വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​സ്‌​ക​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​ടി.​കെ. ഷ​മീ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.ജ​സ്‌​ല മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സ​ഫീ​റ ഷ​മീ​ർ, നൗ​ഷാ​ദ് കാ​കേ​റി, നി​സ്‌​വ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഹാ​രി​സ് നി​ല​മ്പൂ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഷീ​ദ് ഹാ​ജി, ഹ​നീ​ഫ വി.​വി, നൗ​ഷാ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹീ​ദ്, അ​മീ​ർ, റ​ഹൂ​ഫ്, നാ​സ​ർ, റ​ഫീ​ഖ്, നി​സാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:kmccOman Newsniswacricket tournament
    News Summary - Niswa KMCC Cricket Tournament
