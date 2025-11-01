Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Nov 2025 12:19 PM IST
    date_range 1 Nov 2025 12:19 PM IST

    നി​സ്‍വ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    നി​സ്‍വ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    നി​സ്‍വ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    നി​സ്‍വ: നി​സ്‍വ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​ന ഗ്രീ​ൻ ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി ഓ​ണം 2025 ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്ത​നി​മ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന നാ​ട​ൻ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഭ​ദ്ര​ദ്വീ​പം കൊ​ളു​ത്തി​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ ദാ​സ​രി, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ബി​ജു മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ല​യാ​റ്റൂ​ർ പു​ര​സ്‌​കാ​ര ജേ​താ​വ് ബി​ജു പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സം​ഗീ​ത അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ശ​ര​വ​ണ​ൻ, മ​ല​യാ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ ഷാ​ന​വാ​സ്‌, ര​ജ​നി, പാ​ച​കം ഒ​രു​ക്കി​യ മ​നോ​ജ്‌ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ള​വും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റ്കൂ​ട്ടി. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ വ​ടം​വ​ലി​യോ​ടു​കൂ​ടി ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​ന​മാ​യി. സു​നി​ൽ പൊ​ന്നാ​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ബ്ര​ഹാം തോ​മ​സ് വ​ട​ക്കേ​ടം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​ജി ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​നേ​ഷ് കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ആ​ദം, ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ജേ​ഷ്, മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മ​ധു പൊ​ന്നാ​നി, വി​മ​ൻ​സ് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഡി​മ്പി​ൾ മ​ധു, ടോ​മി​യോ, ജി​ന്റോ, ഉ​മേ​ഷ്‌ ക​രു​വാ​റ്റ, ജോ​യേ​ഷ്, ഇ.​വി. പ്ര​ദീ​പ്, സ​ന്ദീ​പ്, ര​ഞ്ജി​ത്ത്, അ​നി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്‌, വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. എം.​എ​സ്‌. ബി​നൂ​പ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:onam celebrationIndian Associationnisvagulf news malayalam
