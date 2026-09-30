മുസന്ദത്തിൽ കഞ്ചാവുമായി ഒൻപത് പേർ അറസ്റ്റിൽ

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മുസന്ദത്തിൽ കഞ്ചാവുമായി ഒൻപത് പേർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
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News Summary - Nine Arrested with Cannabis in Musandam | Oman News
മസ്കത്ത്: മുസന്ദത്തിലെ ബുഖായിൽ കഞ്ചാവുമായി ഒൻപത് ഏഷ്യൻ സ്വദേശികളെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് പ്രവേശിച്ച ഇവരിൽനിന്ന് വിൽപ്പനക്കും ഉപയോഗത്തിനുമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വൻതോതിലുള്ള കഞ്ചാവ് ലഹരി വിരുദ്ധ വിഭാഗം പിടിച്ചെടുത്തു. അറസ്റ്റിലായവർക്കെതിരെ തുടർ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുകയാണന്ന് അധികൃതർ വ്യകതമാക്കി.
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