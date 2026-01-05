Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 11:38 AM IST

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ന്’ചൂ​ടു​പി​ടി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ന്'ചൂ​ദു​പി​ദി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി
    മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച

    മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ൽ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ന്നു​ന്ന ഒ​മാ​നി വ​നി​ത​ക​ൾ

    ‘മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ‘മ​സ്‌​ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സ് 2026’ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ വ​ൻ തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു തു​ട​ങ്ങി. ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കാ​ണാ​ൻ പ​ല​രും കു​ടും​ബ​സ​മേ​ത​മാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഖു​റ​യാ​ത്ത് വി​ലാ​യ​ത്ത് പോ​ലു​ള്ള പു​തി​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ളും മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലു​ള്ള സ്ഥി​രം​വേ​ദി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, നി​ര​വ​ധി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു.

    മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ന്റെ ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യ വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ, വി​വി​ധ ദേ​ശ​ക്കാ​രാ​യ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​ത്. ജ​നു​വ​രി 31 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു​ള്ള ദൈ​നം​ദി​ന വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സാം​സ്കാ​രി​ക, കാ​യി​ക, വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നാ​ട​ൻ​ക​ല​ക​ളും ത​ന​ത് ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ഭ​വ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഖു​റം നേ​ച്വ​ർ പാ​ർ​ക്ക്, അ​ൽ അ​മി​റാ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് പാ​ർ​ക്ക്, ഒ​മാ​ൻ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, സീ​ബ് ബീ​ച്ച്, കു​റ​യാ​ത്ത് വി​ലാ​യ​ത്ത് പാ​ർ​ക്ക്, വാ​ദി അ​ൽ ഖൂ​ദ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ‘മ​സ്‌​ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സ് 2026ന്റെ ​പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​ക​ൾ.

    അ​ൽ ഖു​റം പാ​ർ​ക്കി​ലെ ത​ടാ​ക​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത​വും വെ​ളി​ച്ച​വും ചേ​ർ​ന്ന വാ​ട്ട​ർ ഫൗ​ണ്ട​ൻ ഷോ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ഒ​മാ​ൻ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന സ​ർ​ക്ക​സി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ക്രോ​ബാ​റ്റി​ക്‌​സ്, എ​യ​ർ ആ​ക്ടു​ക​ൾ, ബാ​ല​ൻ​സ് പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്.

    ഖു​റം നേ​ച്ച​ർ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഓ​രോ രാ​ത്രി​യും ഡ്രോ​ൺ ലൈ​റ്റ് ഷോ​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു. കാ​ർ​ണി​വ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​നോ​ദ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, അ​മ്യൂ​സ്മെ​ന്റ് റൈ​ഡു​ക​ൾ, പ​രേ​ഡു​ക​ൾ, ദേ​ശീ​യ -അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക -ക​ലാ-​സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മു​ണ്ട്.

    ആ​മി​റാ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് പാ​ർ​ക്കും അ​ൽ ഖു​റം നേ​ച്ച​ർ പാ​ർ​ക്കും വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കൈ​ത്തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ, ജ​ന​കീ​യ ക​ല​ക​ൾ, ഒ​മാ​നി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, പൈ​തൃ​ക വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ക​രു​ടെ​യും ചെ​റു​കി​ട -ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, സീ​സ​ണ​ൽ തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, വി​വി​ധ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​​ടെ​യാ​ണ് മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    സൗ​ജ​ന്യ ബ​സ് ഷ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​വി​സ്



    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സ് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഖു​റം നാ​ച്വ​റ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ലെ വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ബ​സ് ഷ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ബ​സ് സ​ർ​വി​സാ​യ മ​വ​സ​ലാ​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​കീ​ട്ട് 4.30 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11.30 വ​രെ ഒ​രോ അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ ഇ​ട​വേ​ള​യി​ലും ബ​സ് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. അ​ൽ ഖു​റം നാ​ച്വ​ർ പാ​ർ​ക്ക്, അ​ൽ അ​റൈ​മി കോം​പ്ല​ക്സ്, അ​ൽ ഫ​താ​ഹ് സ്ക്വ​യ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഷ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​വ​സ​ലാ​ത്ത് എ​ക്സ് പോ​സ്റ്റി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

