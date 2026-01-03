Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 11:41 AM IST

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി​യു​ണ​ർ​ന്നു; ഇ​നി ആ​ഘോ​ഷ​ക്കാ​ലം

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി​യു​ണ​ർ​ന്നു; ഇ​നി ആ​ഘോ​ഷ​ക്കാ​ലം
    മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​പ്റ്റി​ക്ക​ൽ പ്ര​കാ​ശ ത​രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ത്രി​മാ​ന വ​ർ​ണ ചി​ത്രം തീ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ (ഇടത്), മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ വ​ർ​ണ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​നാ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടോ​ടെ തു​ട​ക്കം. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ രാ​വു​ക​ൾ ഇ​നി ജ​നു​വ​രി 31 വ​രെ തു​ട​രും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ആ​ദ്യ ദി​നം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു. വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ദി​വ​സ​വും വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ.

    മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ ജാ​പ്പ​നീ​സ് സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്


    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​തി​ലും ഇ​ര​ട്ടി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2024 ഡി​സം​ബ​റി​ലും 2025 ജ​നു​വ​രി​യി​ലു​മാ​യി ന​ട​ന്ന ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ 10 ല​ക്ഷം​പേ​രാ​യി​രു​ന്നു മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ന്റെ വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യെ​ത്തി​യ​ത്. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ലം കൂ​ടി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ രാ​ത്രി​കാ​ല ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണി​ത്. ഇ​ത് ശൈ​ത്യ​കാ​ല ടൂ​റി​സ​ത്തി​നാ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​യും മ​സ്ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കും.

    ഖു​റം നേ​ച്വ​ർ പാ​ർ​ക്ക്, ആ​മി​റാ​ത്ത് പാ​ർ​ക്ക്, ഒ​മാ​ൻ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, റോ​യ​ൽ ഓ​പ​റ ഹൗ​സ്, സീ​ബ് ബീ​ച്ച്, ഖു​റി​യാ​ത്ത് , വാ​ദി അ​ൽ ഖൂ​ദ്, വി​വി​ധ വാ​ണി​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക.

    അ​ൽ ഖു​റം പാ​ർ​ക്കി​ലെ ത​ടാ​ക​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത​വും വെ​ളി​ച്ച​വും ചേ​ർ​ന്ന വാ​ട്ട​ർ ഫൗ​ണ്ട​ൻ ഷോ ​വ​ർ​ണ​വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ക്കും. ഒ​മാ​ൻ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന സ​ർ​ക്ക​സി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ക്രോ​ബാ​റ്റി​ക്‌​സ്, എ​യ​ർ ആ​ക്ടു​ക​ൾ, ബാ​ല​ൻ​സ് പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും. നൂ​ത​ന ഒ​പ്റ്റി​ക്ക​ൽ പ്ര​കാ​ശ ത​രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ത്രി​മാ​ന വ​ർ​ണ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കും. സ​ർ​ക്ക​സി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം മേ​ഖ​ല ഒ​രു​ക്കും.

    ഖു​റം നേ​ച്വ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഓ​രോ രാ​ത്രി​യും ഡ്രോ​ൺ ലൈ​റ്റ് ഷോ​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. കാ​ർ​ണി​വ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​നോ​ദ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, അ​മ്യൂ​സ്മെ​ന്റ് റൈ​ഡു​ക​ൾ, പ​രേ​ഡു​ക​ൾ, ദേ​ശീ​യ -അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക -ക​ലാ-​സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും.

    ആ​മി​റാ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് പാ​ർ​ക്കും അ​ൽ ഖു​റം നേ​ച്വ​ർ പാ​ർ​ക്കും വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കൈ​ത്തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ, ജ​ന​കീ​യ ക​ല​ക​ൾ, ഒ​മാ​നി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, പൈ​തൃ​ക വാ​സ്തു​വി​ദ്യ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ സ്ക്വ​യ​റി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ഡി​സൈ​ൻ വീ​ക്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ഡി​സൈ​ന​ർ​മാ​ർ, ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ, ന​വാ​ത്മ​ക ചി​ന്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഈ ​വേ​ദി ന​വീ​ക​ര​ണം, ന​ഗ​ര സൗ​ന്ദ​ര്യം, സു​സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നീ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന തു​റ​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​കും. റോ​യ​ൽ ഒ​പ്പ​റ ഹൗ​സി​ൽ ഫാ​ഷ​ൻ വീ​ക്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ഒ​മാ​ൻ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും വാ​ദി അ​ൽ ഖൗ​ദും സാ​ഹ​സി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യാ​കും. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഡ്രി​ഫ്റ്റി​ങ് കാ​ർ ഷോ​ക​ൾ, സി​പ്‌​ലൈ​ൻ, ഔ​ട്ട്‌​ഡോ​ർ അ​ഡ്വ​ഞ്ച​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​യും സീ​ബ് ബീ​ച്ചി​ലെ സൂ​ർ അ​ൽ ഹ​ദീ​ദ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ബീ​ച്ച് ഫു​ട്ബാ​ൾ, വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളും പ്ര​ഭാ​ത ഫി​റ്റ്ന​സ് സെ​ഷ​നു​ക​ളും ന​ട​ക്കും.

    കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സൈ​ക്ലി​ങ്, എ​ൻ​ഡ്യൂ​റ​ൻ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഷൂ​ട്ടി​ങ്, മാ​ർ​ഷ​ൽ ആ​ർ​ട്സ്, സൗ​ഹൃ​ദ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ബി​ല്ല്യാ​ർ​ഡ്സ്, സ്നൂ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

