    Oman
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 10:46 AM IST

    മ​ത്ര​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ഴ്ത്തി ഹ​സ​ന്‍റെ മ​ര​ണ​വാ​ര്‍ത്ത

    മ​ത്ര​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ഴ്ത്തി ഹ​സ​ന്‍റെ മ​ര​ണ​വാ​ര്‍ത്ത
    മ​ത്ര: മ​ത്ര സൂ​ഖ് കോ​ര്‍ണീ​ഷ് ക​വാ​ട​ത്തി​ലെ ക​ഫ​റ്റീ​രി​യ ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ര​നാ​യ ഹ​സ​ന്‍റെ മ​ര​ണ​വാ​ര്‍ത്ത മ​ത്ര​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ഴ്ത്തി. ചി​കി​ത്സാ​വ​ശ്യാ​ര്‍ഥം നാ​ട്ടി​ല്‍ പോ​യ ഹ​സ​ന്‍ ചി​കി​ത്സ​ക്കി​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യ​ത് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ള്‍ക്ക് വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    അ​സു​ഖം ഭേ​ദ​മാ​യി മ​ത്ര​യി​ലെ ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും സൗ​മ്യ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് ഹ​സ​ന്‍റേ​ത്‌‌. ത​ന്‍റെ ക​ഫ​റ്റീ​രി​യ​യി​ലേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ന​ട​ന്നു​നീ​ങ്ങാ​റു​ള്ള ഹ​സ​ന്‍റെ വി​യോ​ഗ​വാ​ര്‍ത്ത മ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്ക് നൊ​മ്പ​ര​മാ​യി.

    Girl in a jacket

    TAGS:gulfnewsOmanObituary
    News Summary - News of Hassan's death brings tears to the eyes of the expatriates in Matara
