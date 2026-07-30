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    Oman
    Posted On
    date_range 30 July 2026 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 9:03 AM IST

    ഒമാൻ ആകാശത്ത് ഉൽക്കവർഷം ഇന്ന്

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    ഒമാൻ ആകാശത്ത് ഉൽക്കവർഷം ഇന്ന്
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    മസ്‌കത്ത്: ഒമാൻ ആകാശത്ത് ഡെൽറ്റ അക്വാറിഡ്സ് ഉൽക്കവർഷം വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ കാണാമെന്ന് ഒമാൻ അസ്‌ട്രോണമി ആൻഡ് സ്പേസ് സൊസൈറ്റി അറിയിച്ചു.

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    TAGS:starsOman
    News Summary - ഒമാൻ ആകാശത്ത് ഉൽക്കവർഷം ഇന്ന്
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