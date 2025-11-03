Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    3 Nov 2025 12:28 PM IST
    Updated On
    3 Nov 2025 12:29 PM IST

    പി.​സി.​എ​ഫ്‌ സ​ലാ​ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

    ഇ​ബ്രാ​ഹിം വേ​ളം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌, ഫൈ​സ​ൽ പ​യ്യോ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി
    പി.​സി.​എ​ഫ്‌ സ​ലാ​ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    സ​ലാ​ല: പി.​ഡി.​പി​യു​ടെ പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ പ്യൂ​പ്പി​ൾ​സ്‌ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം സ​ലാ​ല​യു​ടെ പു​തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഇ​ബ്രാ​ഹിം വേ​ളം പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഫൈ​സ​ൽ പ​യ്യോ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും യൂ​സു​ഫ്‌ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ട്ര​ഷ​റ​റു​മാ​ണ്. നൂ​ർ ന​വാ​സ്‌, സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, മു​നീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രും, ഇ​സ്മ​യി​ൽ, ഉ​സ്മാ​ൻ, ഇ​ക്ബാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​മാ​ണ്. റ​സാ​ക്ക് ചാ​ലി​ശ്ശേ​രി, ഉ​സ്മാ​ൻ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി, വാ​പ്പു വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, റി​യാ​സ് കൊ​ല്ലം, റൗ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ജ​ലീ​ൽ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി, ഹാ​ഷിം വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി യൂ​സു​ഫ് ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി എ​ന്നി​വ​രെ നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    പി.​സി.​എ​ഫ്‌ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്‌.

