    Posted On
    28 Aug 2025 12:48 AM IST
    Updated On
    28 Aug 2025 12:49 AM IST

    ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ൽ പു​തി​യ പൊ​തു​ ശു​ചി​മു​റി​ക​ൾ തു​റ​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി തു​റ​ന്ന ശു​ചി​മു​റി​ക​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും സു​ഖ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം പു​തി​യ പൊ​തു​ശു​ചി​മു​റി​ക​ൾ തു​റ​ന്നു. ഓ​രോ യൂ​നി​റ്റി​ലും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​ർ​ക്കും ര​ണ്ട് വീ​തം ശു​ചി​മു​റി​ക​ളും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ശു​ചി​മു​റി​യും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സു​ർ അ​ൽ ഹ​ദീ​ദ് വാ​ക്ക്‌​വേ, സീ​ബ് സൂ​ഖി​ന് സ​മീ​പം (തെ​രു​വ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രു​ടെ പ​ദ്ധ​തി), ദ​മാ സ്ട്രീ​റ്റ് (സ​യ്യി​ദ ഫ​ത്മ ബി​ൻ​ത് അ​ലി അ​ൽ സ​ഈ​ദ് പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പം), ദ​മാ സ്ട്രീ​റ്റ് (ദി ​വി​ല്ലേ​ജി​ന് സ​മീ​പം), ഖു​റം ബീ​ച്ച് (ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹ​യാ​ത്തി​ന് സ​മീ​പം), ബൗ​ഷ​ർ, അ​ൽ മ​ഹാ സ്ട്രീ​റ്റ് (തെ​രു​വ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രു​ടെ പ​ദ്ധ​തി) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ​പു​തി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.


    ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും, പൊ​തു​ജ​ന സൗ​ക​ര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും മ​സ്ക​ത്തി​ൽ വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​തും സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ശു​ചി​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. അ​വ​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​മൂ​ഹ സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

