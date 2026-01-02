Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 12:32 PM IST

    പ്ര​വാ​സ മ​ണ്ണി​ലെ പു​തു​വ​ർ​ഷ ചി​ന്ത​ക​ൾ

    പ്ര​വാ​സ മ​ണ്ണി​ലെ പു​തു​വ​ർ​ഷ ചി​ന്ത​ക​ൾ
    ഓ​രോ പു​തു​വ​ർ​ഷ​വും ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത് വ​ലി​യൊ​രു പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലെ ശൂ​ന്യ​മാ​യ പേ​ജു​ക​ൾ പോ​ലെ​യാ​ണ്. ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​ച്ച​പ്പി​ൽ വേ​രു​ക​ളാ​ഴ്ത്തി വ​ള​ർ​ന്ന്, കൗ​മാ​ര​ത്തി​ന​പ്പു​റം ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ലേ​ക്ക് പ​റി​ച്ചു​ന​ട​പ്പെ​ട്ട എ​ന്നെ​പ്പോ​ലെ​യു​ള്ള ഒ​രാ​ൾ​ക്ക്, പു​തു​വ​ർ​ഷം കേ​വ​ലം ഒ​രു ആ​ഘോ​ഷ​മ​ല്ല; അ​തൊ​രു ആ​ത്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ സ​മ​യം കൂ​ടി​യാ​ണ്. സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലെ മ​ണ്ണും ഗ​ന്ധ​വും വി​ട്ട് മ​റു​നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ അ​ന്ന് മു​ത​ൽ ഇ​ന്നു​വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​വാ​സം എ​ന്നെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​ത് മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ എ​ങ്ങ​നെ നെ​ഞ്ചോ​ടു ചേ​ർ​ക്കാം എ​ന്നാ​ണ്.

    തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​ന്ന് ക​ണ്ട ലോ​ക​മ​ല്ല ഇ​ന്ന് ന​മ്മു​ടെ മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്. മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്, എ​ന്നാ​ൽ ആ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മെ എ​വി​ടെ എ​ത്തി​ച്ചു എ​ന്ന​ത് ചി​ന്തി​ക്കേ​ണ്ട വി​ഷ​യ​മാ​ണ്.

    ​ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച പ്ര​വാ​സി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ​ലി​യൊ​രു അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണ്. പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​മാ​യു​ള്ള ദൂ​രം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്ക്രീ​നു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി. വി​ജ്ഞാ​ന​വും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും തു​ല്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്നു.

    ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ഏ​ത് കോ​ണി​ലി​രു​ന്നും മ​ല​യാ​ളി ത​ന്റെ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ​ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കി​ട​യി​ൽ എ​വി​ടെ​യോ ന​മു​ക്ക് ക്ഷ​മ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടോ എ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. വേ​ഗ​ത​യു​ടെ ലോ​ക​ത്ത് ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും യാ​ന്ത്രി​ക​മാ​കു​ന്നു. പ്ര​കൃ​തി​യോ​ടു​ള്ള ക​രു​ത​ലി​ലും സ​ഹ​ജീ​വി​ക​ളോ​ടു​ള്ള നേ​ര​നു​ഭാ​വ​ത്തി​ലും കു​റ​വ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് തി​രി​ച്ച​റി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ​പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം ന​ൽ​കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പാ​ഠം അ​തി​ജീ​വ​നം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. എ​ത്ര ക​ഠി​ന​മാ​യ കാ​റ്റി​ലും ഉ​ല​യാ​തെ നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രു​ത്ത് ഈ ​മ​ണ്ണ് ന​മു​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്നു. വീ​ണു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ കൈ​പി​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ത്താ​ൻ ആ​രു​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലും ന​മ്മെ മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ള്ളി​ലെ ത​ള​രാ​ത്ത ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്. ആ ​ക​രു​ത്താ​ണ് ഓ​രോ പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലും പു​തി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്താ​ൻ ന​മു​ക്ക് പ്രേ​ര​ണ​യാ​കേ​ണ്ട​ത്. ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന് പ​ക​ര​മാ​യി മ​റ്റൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് കാ​ലം തെ​ളി​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ​പു​തി​യ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ യു​വ​ത്വ​ത്തോ​ട് എ​നി​ക്ക് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത് ഇ​ത്ര​മാ​ത്രം: ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ക. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലോ​ക​ത്തെ ആ​ർ​ഭാ​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​പ്പം ന​മു​ക്ക് ചു​റ്റും ഉ​ള്ള​വ​രെ​യും മ​റ​ന്നു​പോ​കാ​തി​രി​ക്കു​ക. സ്ക്രീ​നി​ന് പു​റ​ത്താ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വി​ത​മെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക.

    ​അ​ധ്വാ​നി​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ക്ക​രു​ത്: ചു​റ്റു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മെ മ​ടി​യ​ന്മാ​രാ​ക്കാ​തി​രി​ക്ക​ട്ടെ. വി​യ​ർ​പ്പൊ​ഴു​ക്കി നേ​ടു​ന്ന വി​ജ​യ​ത്തി​ന് ആ​യു​സ്സും സം​തൃ​പ്തി​യും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കും.​ ന​ന്മ​യു​ള്ള​വ​രാ​യി​രി​ക്കു​ക: ലോ​കം എ​ത്ര പു​രോ​ഗ​മി​ച്ചാ​ലും മാ​റാ​ത്ത ഒ​ന്നാ​ക​ട്ടെ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​നു​ഷ്യ​ത്വം. മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ സ​ങ്ക​ട​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​നു​ള്ള മ​ന​സ്സ് എ​പ്പോ​ഴും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​ക​ണം.

    ​ഈ ​പു​തു​വ​ർ​ഷം ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ മ​ധു​ര​വും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നാ​ളു​ക​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും ന​മു​ക്ക് ന​ൽ​ക​ട്ടെ. ന​ന്മ നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു ലോ​ക​ത്തി​നാ​യി ന​മു​ക്ക് ഒ​രു​മി​ച്ച് കൈ​കോ​ർ​ക്കാം.

    ​ഏ​വ​ർ​ക്കും ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ഞ്ഞ പു​തു​വ​ർ​ഷ ആ​ശം​സ​ക​ൾ!

