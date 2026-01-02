പ്രവാസ മണ്ണിലെ പുതുവർഷ ചിന്തകൾtext_fields
ഓരോ പുതുവർഷവും കടന്നുവരുന്നത് വലിയൊരു പുസ്തകത്തിലെ ശൂന്യമായ പേജുകൾ പോലെയാണ്. ഗ്രാമത്തിന്റെ പച്ചപ്പിൽ വേരുകളാഴ്ത്തി വളർന്ന്, കൗമാരത്തിനപ്പുറം ഉപജീവനത്തിനായി പ്രവാസത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് പറിച്ചുനടപ്പെട്ട എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക്, പുതുവർഷം കേവലം ഒരു ആഘോഷമല്ല; അതൊരു ആത്മപരിശോധനയുടെ സമയം കൂടിയാണ്. സ്വന്തം നാട്ടിലെ മണ്ണും ഗന്ധവും വിട്ട് മറുനാട്ടിലെത്തിയ അന്ന് മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള പ്രവാസം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് മാറ്റങ്ങളെ എങ്ങനെ നെഞ്ചോടു ചേർക്കാം എന്നാണ്.
തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ, അന്ന് കണ്ട ലോകമല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്, എന്നാൽ ആ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മെ എവിടെ എത്തിച്ചു എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ച പ്രവാസിയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള ദൂരം ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനുകൾ ഇല്ലാതാക്കി. വിജ്ഞാനവും അവസരങ്ങളും ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി ലഭിക്കുന്നു.
ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലിരുന്നും മലയാളി തന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. വളർച്ചക്കിടയിൽ എവിടെയോ നമുക്ക് ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വേഗതയുടെ ലോകത്ത് ബന്ധങ്ങൾ പലപ്പോഴും യാന്ത്രികമാകുന്നു. പ്രകൃതിയോടുള്ള കരുതലിലും സഹജീവികളോടുള്ള നേരനുഭാവത്തിലും കുറവ് സംഭവിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.
പ്രവാസ ജീവിതം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാഠം അതിജീവനം തന്നെയാണ്. എത്ര കഠിനമായ കാറ്റിലും ഉലയാതെ നിൽക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഈ മണ്ണ് നമുക്ക് നൽകുന്നു. വീണുപോകുമ്പോൾ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഉള്ളിലെ തളരാത്ത ആത്മവിശ്വാസമാണ്. ആ കരുത്താണ് ഓരോ പുതുവർഷത്തിലും പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പടുത്തുയർത്താൻ നമുക്ക് പ്രേരണയാകേണ്ടത്. കഠിനാധ്വാനത്തിന് പകരമായി മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് കാലം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ യുവത്വത്തോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രമാത്രം: ബന്ധങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിക്കുക. ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ ആർഭാടങ്ങൾക്കിടയിൽ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും ഒപ്പം നമുക്ക് ചുറ്റും ഉള്ളവരെയും മറന്നുപോകാതിരിക്കുക. സ്ക്രീനിന് പുറത്താണ് യഥാർഥ ജീവിതമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
അധ്വാനിക്കാൻ മടിക്കരുത്: ചുറ്റുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മെ മടിയന്മാരാക്കാതിരിക്കട്ടെ. വിയർപ്പൊഴുക്കി നേടുന്ന വിജയത്തിന് ആയുസ്സും സംതൃപ്തിയും കൂടുതലായിരിക്കും. നന്മയുള്ളവരായിരിക്കുക: ലോകം എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും മാറാത്ത ഒന്നാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വം. മറ്റൊരാളുടെ സങ്കടത്തിൽ പങ്കുചേരാനുള്ള മനസ്സ് എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടാകണം.
ഈ പുതുവർഷം ഓർമകളുടെ മധുരവും വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകളുടെ പ്രതീക്ഷയും നമുക്ക് നൽകട്ടെ. നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിനായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൈകോർക്കാം.
ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവർഷ ആശംസകൾ!
