Madhyamam
    Oman
    Posted On
    1 Jan 2026 2:10 PM IST
    Updated On
    1 Jan 2026 2:10 PM IST

    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പു​തു​വ​ർ​ഷം

    മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സ് ആ​ഘോ​ഷ​രാ​വു​ക​ൾ ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ
    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പു​തു​വ​ർ​ഷം
    മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ൽനി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച (ഫ​യ​ൽ)

    മ​സ്ക​ത്ത്: ആ​​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ടെ പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റ് മ​സ്ക​ത്ത് ന​ഗ​രം. പു​തു​വ​ർ​ഷ രാ​വി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഇ​നി ഒ​രു മാ​സ​ക്കാ​ലം മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നാ​യി ന​ഗ​ര​മൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ, കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മ്മേ​ളി​ക്കു​ന്ന മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി 31 വ​രെ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ശീ​ത​കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തും അ​നു​കൂ​ല ഘ​ട​ക​മാ​ണ്.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​ഘോ​ഷം ​ഹൈ​ട​കാ​വും. ‘സി​റാ​ജ്’ എ​ന്ന പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഹൈ​ലൈ​റ്റ്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നി കു​ട്ടി എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ൽ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ഈ ​ക​ഥാ​പാ​ത്രം, മ​സ്‌​ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ന്റെ ക​ഥാ​പ​ര​വും ദൃ​ശ്യ​വു​മാ​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​വും.

    ഖു​റം നേ​ച്ച​ർ പാ​ർ​ക്ക്, ആ​മി​റാ​ത്ത് പാ​ർ​ക്ക്, ഒ​മാ​ൻ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, റോ​യ​ൽ ഓ​പ​റ ഹൗ​സ്, സീ​ബ് ബീ​ച്ച്, ഖു​റി​യാ​ത്ത് വി​ലാ​യ​ത്ത്, വാ​ദി അ​ൽ ഖൂ​ദ്, വി​വി​ധ വാ​ണി​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. അ​ൽ ഖു​റം പാ​ർ​ക്കി​ലെ ത​ടാ​കം സം​ഗീ​ത​വും വെ​ളി​ച്ച​വും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന വാ​ട്ട​ർ ഫൗ​ണ്ട​ൻ ഷോ ​കൊ​ണ്ട് വ​ർ​ണ​വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ക്കും. ഓ​പ​ൺ എ​യ​ർ തി​യ​റ്റ​ർ പോ​ലെ സ​ജീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​വി​ടെ ക​ല​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത​യും സ​മ​ന്വ​യി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്ന് ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ഹൈ​ലൈ​റ്റാ​യി മാ​റും.

    ഒ​മാ​ൻ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന സ​ർ​ക്ക​സി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ക്രോ​ബാ​റ്റി​ക്‌​സ്, എ​യ​ർ ആ​ക്ടു​ക​ൾ, ബാ​ല​ൻ​സ് പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും. നൂ​ത​ന ഒ​പ്റ്റി​ക്ക​ൽ പ്ര​കാ​ശ ത​രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ത്രി​മാ​ന വ​ർ​ണ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കും. സ​ർ​ക്ക​സി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം മേ​ഖ​ല ഒ​രു​ക്കും.

    ഖു​റം നേ​ച​ർ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഓ​രോ രാ​ത്രി​യും മ​സ്‌​ക​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക -ക​ലാ പ്ര​തീ​ക​ങ്ങ​ളെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യ ഡ്രോ​ൺ ലൈ​റ്റ് ഷോ​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. ‘മാ​ഷ ആ​ൻ​ഡ് ദ ​ബെ​യ​ർ’ തീ​മി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ സാ​ഹ​സി​ക അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കും. കാ​ർ​ണി​വ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​നോ​ദ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, അ​മ്യൂ​സ്മെ​ന്റ് റൈ​ഡു​ക​ൾ, പ​രേ​ഡു​ക​ൾ, ദേ​ശി​യ -അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക -ക​ലാ-​സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും.

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സ് 2026ന്റെ ​കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സൈ​ക്ലി​ങ്, എ​ൻ​ഡ്യൂ​റ​ൻ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഷൂ​ട്ടി​ങ്, മാ​ർ​ഷ​ൽ ആ​ർ​ട്സ്, സൗ​ഹൃ​ദ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ബി​ല്ല്യാ​ർ​ഡ്സ്, സ്നൂ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ജ​നു​വ​രി 22 മു​ത​ൽ 24 വ​രെ അ​ൽ അ​റൈ​മി ബു​ലെ​വാ​ർ​ഡി​ൽ ദേ​ശി​യ-​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടീ​മു​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ മ​സ്‌​ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സ് 3x3 ബാ​സ്‌​ക​റ്റ്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ന​ട​ക്കും.

    ഒ​മാ​ൻ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും വാ​ദി അ​ൽ ഖൗ​ദും യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട സാ​ഹ​സി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യാ​കും. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഡ്രി​ഫ്റ്റി​ങ് കാ​ർ ഷോ​ക​ൾ, സി​പ്‌​ലൈ​ൻ, ഔ​ട്ട്‌​ഡോ​ർ അ​ഡ്വ​ഞ്ച​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​യും സീ​ബ് ബീ​ച്ചി​ലെ സൂ​ർ അ​ൽ ഹ​ദീ​ദ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ബീ​ച്ച് ഫു​ട്ബാ​ൾ, വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളും പ്ര​ഭാ​ത ഫി​റ്റ്ന​സ് സെ​ഷ​നു​ക​ളും ന​ട​ക്കും.

    ക്ലാ​സി​ക്, ആ​ധു​നി​ക മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം സു​ര​ക്ഷി​ത റൈ​ഡി​ങ്ങി​ന്റെ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക ഡെ​മോ​ക​ളും ന​ട​ക്കും. പു​തി​യ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യോ​ടെ മ​സ്‌​ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ൽ പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മം തി​രി​ച്ചെ​ത്തും. ആ​മി​റാ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് പാ​ർ​ക്കും അ​ൽ ഖു​റം നേ​ച​ർ പാ​ർ​ക്കും വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കൈ​ത്തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ, ജ​ന​കീ​യ ക​ല​ക​ൾ, ഒ​മാ​നി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, പൈ​തൃ​ക വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ സ്ക്വ​യ​റി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ഡി​സൈ​ൻ വീ​ക്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ഡി​സൈ​ന​ർ​മാ​ർ, ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ, ന​വാ​ത്മ​ക ചി​ന്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഈ ​വേ​ദി ന​വീ​ക​ര​ണം, ന​ഗ​ര സൗ​ന്ദ​ര്യം, സു​സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നീ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന തു​റ​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​കും. റോ​യ​ൽ ഒ​ാപ്പ​റ ഹൗ​സി​ൽ ഫാ​ഷ​ൻ വീ​ക്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഡി​സൈ​ന​ർ​മാ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ ​ന​ട​ക്കു​ക.

