Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightദോ​ഫാ​റി​ൽ പു​തി​യ...
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 11:48 AM IST

    ദോ​ഫാ​റി​ൽ പു​തി​യ വ​ന്യ​ജീ​വി ഉ​ദ്യാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ലാ​ല സി​റ്റി മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​ൻ 95 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ
    ദോ​ഫാ​റി​ൽ പു​തി​യ വ​ന്യ​ജീ​വി ഉ​ദ്യാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കും
    cancel
    camera_alt

    ഒ​മാ​നി​ലെ മ​രു​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​റേ​ബ്യ​ൻ സാ​ൻ​ഡ് ഗ​സ​ല്ലെ​ക​ൾ

    സ​ലാ​ല: ദോ​ഫാ​റി​ൽ പു​തി​യ വ​ന്യ​ജീ​വി ഉ​ദ്യാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​യ്യി​ദ് മ​ർ​വാ​ൻ ബി​ൻ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ സ​ഈ​ദ് അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ക​സ​ന​വും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് പാ​ർ​ക്ക് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തി​യ വ​ന്യ​ജീ​വി ഉ​ദ്യാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 2025-2030 കാ​ല​യ​ള​വി​നാ​യു​ള്ള പു​തു​ക്കി​യ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​റേ​ബ്യ​ൻ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി​യെ​യും (അ​റേ​ബ്യ​ൻ ലെ​പേ​ഡ്സ്) അ​തി​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ഇ​ര​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഓ​റി​ക്‌​സ്, സാ​ൻ​ഡ് ഗ​സ​ല്ലെ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം അ​ധി​നി​വേ​ശ​പ​ക്ഷി​ക​ളെ​യും സ​സ്യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്നു.

    ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ, ഭാ​വി​യി​ലെ സ​ലാ​ല ന​ഗ​ര​ത്തി​നു​ള്ള വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​യ്യി​ദ് മ​ർ​വാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ക​ട​ൽ​തീ​ര​ത്ത് ഏ​ഴ് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ പ​ണി​യു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി 60,000 മു​ത​ൽ 65,000 പേ​ർ വ​രെ താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന 13,000ത്തി​ലേ​റെ വീ​ടു​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണ്. സ​ഹ​ൽ​നു​ത് വ​ട​ക്ക​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള അ​ൽ ശു​രൂ​ഖ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​വും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ആ​ദ്യ മാ​തൃ​ക പാ​ർ​പ്പി​ട​മേ​ഖ​ല​യാ​യി മാ​റും. 428 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള സ​ലാ​ല സി​റ്റി മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​നി​ന്റെ 95 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. ഭാ​വി​യി​ലെ ഭൂ​വി​നി​യോ​ഗ​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം പ​രി​സ്ഥി​തി-​വി​ക​സ​ന സ​ന്തു​ല​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ദോ​ഫാ​റി​ലെ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും പ​ർ​വ​ത​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മാ​യി പ​ര​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​മ്പ​ത് വാ​ദി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പാ​സ്ച​ർ റെ​സ്റ്റി​ങ് (മേ​ച്ചി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം) പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ത്തേ​ക്ക് വ​ർ​ഷം​തോ​റും ഏ​ഴ് മാ​സം വീ​തം ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളു​ടെ മേ​ച്ചി​ൽ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കും. അ​മി​ത​മേ​ച്ചി​ൽ കു​റ​ക്കു​ക​യും സ​സ്യാ​വ​ര​ണ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി.

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​യി​ലും വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ന​ജ്ദ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഖ​ര​ണം, ക്ര​മീ​ക​ര​ണം, വി​പ​ണ​നം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. തും​റൈ​ത്തി​ലെ ന​ജ്ദ് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സി​റ്റി, ഫ്രാ​ങ്കി​ൻ​സ​ൻ​സ് റി​സ​ർ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ സ​ലാ​ല, താ​ക്ക, റ​ഖ്യൂ​ത്, ദ​ൽ​കൂ​ത് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞ​ൾ, ഇ​ഞ്ചി, അ​റ​ബി​ക്ക കോ​ഫി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കൃ​ഷി പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​യ്യി​ദ് മ​ർ​വാ​ൻ ബി​ൻ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ സ​ഈ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsdhofarNew projectgulf news malayalam
    News Summary - New wildlife park to be established in Dhofar
    Similar News
    Next Story
    X