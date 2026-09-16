Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    സുഹാർ വിമാനത്താവളത്തിൽ പുതിയ ടെർമിനൽ; കൂടുതൽ സർവീസിന് പദ്ധതി

    text_fields
    bookmark_border
    സുഹാർ വിമാനത്താവളത്തിൽ പുതിയ ടെർമിനൽ; കൂടുതൽ സർവീസിന് പദ്ധതി
    cancel

    മസ്‌കത്ത്: സുഹാർ വിമാനത്താവളത്തിൽ പുതിയ യാത്രാ ടെർമിനൽ നിർമിക്കാൻ പദ്ധതിയുമായി ഒമാൻ. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രാദേശിക രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    ഗതാഗത, വാർത്താവിനിമയ, വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രി എൻജിനീയർ സഈദ് ബിൻ ഹമൂദ് അൽ മഅ്‌വാലിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. സുഹാർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വികസനം മേഖലയിലെ വ്യോമഗതാഗത ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സൗദി അറേബ്യയിലെ ദമ്മാം, പാകിസ്താനിലെ ഗ്വാദർ, ഇറാന്റെ തെക്കൻ മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും പരിഗണനയിലുണ്ട്.

    സുഹാർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വികസനത്തിലൂടെ വടക്കൻ അൽ ബാത്തിന മേഖലയിലേക്കുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക, വ്യാപാര, ടൂറിസം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - New terminal at Suhar airport; plans for more services
    Next Story
    X