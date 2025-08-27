പുതിയ സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ആശുപത്രി അടുത്ത ആഗസ്റ്റിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറുംtext_fields
സലാല: സുൽത്താനേറ്റിലെ ആരോഗ്യമേഖലക്ക് കരുത്തേകുന്ന സലാലയിലെ പുതിയ സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ആശുപത്രിയുടെ നിർമാണം 72 ശതമാനം പൂർത്തിയായി. അടുത്തവർഷം ആഗസ്റ്റിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറുമെന്നും ദോഫാറിലെ ആരോഗ്യ സേവന ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ഹാനി അൽ ഖാദി പറഞ്ഞു. ഓങ്കോളജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശുപത്രി സേവനം മൊത്തത്തിലുള്ള പരിചരണ നിലവാരം ഉയർത്തും. കൂടുതൽ ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ള മെഡിക്കൽ, സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
129 ദശലക്ഷം റിയാൽ ചെലവിൽ 2,00,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ഥലത്താണ് പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നത്. ഗവർണറേറ്റിലെ സെക്കൻഡറി, ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് ആതുരാലയം ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രധാന കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറും ആറ് മുകൾനിലകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ശസ്ത്രക്രിയ, ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ, പ്രസവചികിത്സ, ഗൈനക്കോളജി എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം സ്പെഷാലിറ്റികളിലായി പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള 700 കിടക്കകൾ ഈ ആശുപത്രി ഒരുക്കും. പീഡിയാട്രിക് വാർഡ്, ബേൺസ് യൂനിറ്റ്, പീഡിയാട്രിക് സ്പെഷൽ കെയർ യൂനിറ്റ്, മുതിർന്നവരുടെ തീവ്രപരിചരണ യൂനിറ്റ്, 25 ഡെലിവറി റൂമുകൾ, രണ്ട് ഓപറേഷൻ തിയറ്ററുകൾ, പൂർണമായും സംയോജിതമായ ഒരു അടിയന്തരവിഭാഗം, ഒരു ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് എന്നിവയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും.
മൂന്ന് എക്സ് റേ യൂനിറ്റുകൾ, രണ്ട് സി.ടി സ്കാനറുകൾ, ഒരു എം.ആർ.ഐ, അൾട്രാസൗണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ, അസ്ഥിസാന്ദ്രത, മാമോഗ്രാഫി ഉപകരണങ്ങൾ, ഫാർമസി, മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സമഗ്ര റേഡിയോളജി വിഭാഗം ഉണ്ടാകും. എൻഡോസ്കോപ്പി സ്യൂട്ടുകൾ, ലിത്തോട്രിപ്സി, നെഫ്രോളജി (കിഡ്നി) യൂനിറ്റ്, ചെറിയ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മുറി, സമർപ്പിത ഫിസിയോതെറപ്പി, കീമോതെറപ്പി യൂനിറ്റുകൾ എന്നിവ ഡേ-കെയർ സേവനങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register