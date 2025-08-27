Begin typing your search above and press return to search.
    27 Aug 2025 1:04 PM IST
    പു​തി​യ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ടു​ത്ത ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റും

    സ​ലാ​ല​യി​ലെ പു​തി​യ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ രൂ​പ​രേ​ഖ

    സ​ലാ​ല: സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കു​ന്ന സ​ലാ​ല​യി​ലെ പു​തി​യ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം 72 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റു​മെ​ന്നും ദോ​ഫാ​റി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​ഹാ​നി അ​ൽ ഖാ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​ങ്കോ​ള​ജി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി സേ​വ​നം മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​ച​ര​ണ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തും. കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, സാ​ങ്കേ​തി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    129 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വി​ൽ 2,00,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി, ക്രി​ട്ടി​ക്ക​ൽ കെ​യ​ർ ശേ​ഷി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ആ​​തു​രാ​ല​യം ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ധാ​ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫ്ലോ​റും ആ​റ് മു​ക​ൾ​നി​ല​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ, ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ, പ്ര​സ​വ​ചി​കി​ത്സ, ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലാ​യി പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള 700 കി​ട​ക്ക​ക​ൾ ഈ ​ആ​ശു​പ​ത്രി ഒ​രു​ക്കും. പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക് വാ​ർ​ഡ്, ബേ​ൺ​സ് യൂ​നി​റ്റ്, പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക് സ്പെ​ഷ​ൽ കെ​യ​ർ യൂ​നി​റ്റ്, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ യൂ​നി​റ്റ്, 25 ഡെ​ലി​വ​റി റൂ​മു​ക​ൾ, ര​ണ്ട് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ൾ, പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സം​യോ​ജി​ത​മാ​യ ഒ​രു അ​ടി​യ​ന്ത​ര​വി​ഭാ​ഗം, ഒ​രു ഐ​സൊ​ലേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യും ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    മൂ​ന്ന് എ​ക്സ് റേ ​യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, ര​ണ്ട് സി.​ടി സ്കാ​ന​റു​ക​ൾ, ഒ​രു എം.​ആ​ർ.​ഐ, അ​ൾ​ട്രാ​സൗ​ണ്ട് സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ൾ, അ​സ്ഥി​സാ​ന്ദ്ര​ത, മാ​മോ​ഗ്രാ​ഫി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഫാ​ർ​മ​സി, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര റേ​ഡി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം ഉ​ണ്ടാ​കും. എ​ൻ​ഡോ​സ്കോ​പ്പി സ്യൂ​ട്ടു​ക​ൾ, ലി​ത്തോ​ട്രി​പ്സി, നെ​ഫ്രോ​ള​ജി (കി​ഡ്നി) യൂ​നി​റ്റ്, ചെ​റി​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു മു​റി, സ​മ​ർ​പ്പി​ത ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി, കീ​മോ​തെ​റ​പ്പി യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഡേ-​കെ​യ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

