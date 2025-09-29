Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 9:53 AM IST

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​കു​ന്നപു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി പു​തി​യ ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ

    സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് സ്വ​ത​ന്ത്ര യൂ​നി​റ്റ് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്
    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​കു​ന്നപു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി പു​തി​യ ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ
    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന പു​രു​ഷ ഇ​ര​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി തു​റ​ന്ന പു​തി​യ യൂ​നി​റ്റ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന പു​രു​ഷ ഇ​ര​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​മാ​ൻ പു​തി​യ യൂ​നി​റ്റ് തു​റ​ന്നു. പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് സ്വ​ത​ന്ത്ര യൂ​നി​റ്റ് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്.

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും​വേ​ണ്ടി നി​ല​വി​ൽ ‘സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭ​വ​നം’ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ലാ​ണ് പു​തി​യ യൂ​നി​റ്റ്. മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പു​തി​യ യൂ​നി​റ്റ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ, സി​വി​ൽ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച രീ​തി​ക​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​രാ​റു​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഈ ​സം​രം​ഭം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​സൗ​ക​ര്യം സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ര​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സ്വ​കാ​ര്യ​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​വ​ശ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കും. ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം, പോ​ഷ​കാ​ഹാ​രം, വി​നോ​ദ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ മാ​ന​സി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ പി​ന്തു​ണ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പു​നഃ​സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​നും ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​ത് ഇ​ര​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​തം അ​ന്ത​സ്സോ​ടെ​യും ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യും പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ദു​രു​പ​യോ​ഗം, അ​ക്ര​മം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ചൂ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ഗാ​ർ​ഹി​ക​പീ​ഡ​നം നേ​രി​ടു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ സം​യോ​ജി​ത ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭ​വ​നം ഇ​തി​ന​കം​ത​ന്നെ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:human traffickingOman Newsgulf news malayalam
    News Summary - New shelter for men who are victims of human trafficking
