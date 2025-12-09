Begin typing your search above and press return to search.
    സീ​ബി​ൽ പു​തി​യ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് തു​റ​ന്നു

    സീ​ബ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ ബ​ഹ്ജ സെ​ന്റ​റി​ൽ പു​തു​താ​യി തു​റ​ന്ന റോ​ഡി​ന്റെ ചി​ത്രം

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: സീ​ബ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ ബ​ഹ്ജ സെ​ന്റ​റി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പു​തി​യ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് തു​റ​ന്നു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ തി​ര​ക്കു​പി​ടി​ച്ച മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്. സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ൽ മ​വാ​ല ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ലാ​ണ്. സീ​ബ് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം റി​ട്ടേ​ൺ​ലൈ​നും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സു​സ്ഥി​ര ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പു​തി​യ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് ഒ​രു​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് മ​സ്‌​ക​റ്റ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - New service road opens in Seeb
