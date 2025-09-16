Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 9:30 AM IST

    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലി​നെ​തി​രെ പു​തി​യ ദേ​ശീ​യ​ത​ന്ത്രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലി​നെ​തി​രെ പു​തി​യ ദേ​ശീ​യ​ത​ന്ത്രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ

    മ​നാ​മ: ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, തീ​വ്ര​വാ​ദ ഫ​ണ്ടി​ങ്, ആ​യു​ധ വ്യാ​പാ​രം എ​ന്നി​വ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ത​ന്ത്രം (2025-2027) ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും തീ​വ്ര​വാ​ദ വി​രു​ദ്ധ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പ​ബ്ലി​ക് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഓ​ഫി​സേ​ഴ്സ് ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് ത​ന്ത്രം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ധ​ന​കാ​ര്യ, ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മ​ന്ത്രി, പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി, അ​റ്റോ​ർ​ണി ജ​ന​റ​ൽ, വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രി, നീ​തി​ന്യാ​യ, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നി​​യ​​മ​​ത്തി​​ൽ നി​​ർ​​ണാ​​യ​​ക ഭേ​​ദ​​ഗ​​തി​​ക​​ൾ വ​​രു​​ത്തി​​ക്കൊ​​ണ്ട് രാ​​ജാ​​വ് ഹ​​മ​​ദ് ബി​​ൻ ഈ​​സ ആ​​ൽ ഖ​​ലീ​​ഫ 2025ലെ ​​അ​​ടി​​യ​​ന്ത​​ര നി​​യ​​മം ന​​മ്പ​​ർ 36 ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള​നു​സ​രി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷ, വി​ക​സ​നം, ഐ​ശ്വ​ര്യം എ​ന്നി​വ​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​ത​ന്ത്രം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന സ്തം​ഭ​മാ​ണ് ഈ ​ത​ന്ത്ര​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫൈ​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​റി​നെ​യും അ​തി​ന്റെ സി.​ഇ.​ഒ​യും ആ​ന്റി മ​ണി ലോ​ണ്ട​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ മെ​യ് ബി​ൻ​ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സെ​ന്റ​ർ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദേ​ശീ​യ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, തീ​വ്ര​വാ​ദ ഫ​ണ്ടി​ങ്, ആ​യു​ധ വ്യാ​പാ​രം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ലും ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്ക് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ദേ​ശീ​യ റി​സ്ക് അ​സ​സ്മെ​ന്റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു ഹ്ര​സ്വ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും, തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ന്ത്രം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ആ​ന്റി മ​ണി ലോ​ണ്ട​റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് കോം​ബാ​റ്റി​ങ് ദി ​ഫി​നാ​ൻ​സി​ങ് ഓ​ഫ് ടെ​റ​റി​സം ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

