Madhyamam
    Oman
    10 Jan 2026 12:27 PM IST
    10 Jan 2026 12:27 PM IST

    അ​ൽ ഖൂ​ദി​ൽ പു​തി​യ മൗ​ണ്ട​ൻ ബൈ​ക്കി​ങ് പാ​ത തു​റ​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: കാ​യി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മി​ലി​ട്ട​റി ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജും ഒ​മാ​ൻ സൈ​ക്ലി​ങ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ടീ​മു​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് സീ​ബ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ ഖൂ​ദി​ൽ പു​തി​യ മൗ​ണ്ട​യ്ൻ ബൈ​ക്കി​ങ് പാ​ത തു​റ​ന്നു.

    22 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള പാ​ത, 220 സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ര​ണ്ട് ആ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ലാ​ണ് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന പാ​ത, വി​ശാ​ല​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളും സാ​ഹ​സി​ക​ത നി​റ​ഞ്ഞ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക. തു​ട​ക്ക​ക്കാ​ർ മു​ത​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​നൽ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാ​ഹ​സി​ക കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കു​മെ​ല്ലാം അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പാ​ത രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സീ​ബ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി-​കാ​യി​ക ടൂ​റി​സം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ഒ​മാ​നി​ലെ മൗ​ണ്ട​ൻ ബൈ​ക്കി​ങ് രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ഇ​ത് മാ​റു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​ഠി​ന​മാ​യ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ശാ​രീ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പാ​ത​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

