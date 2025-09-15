Begin typing your search above and press return to search.
    പു​തി​യ മാ​ധ്യ​മ നി​യ​മ റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ​സ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു; എ​ല്ലാ മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ലൈ​സ​ൻ​സ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്ക​ണം

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വ​ഴി മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ലൈ​സ​ൻ​സ് ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്
    പു​തി​യ മാ​ധ്യ​മ നി​യ​മ റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ​സ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു; എ​ല്ലാ മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ലൈ​സ​ൻ​സ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്ക​ണം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ പു​തി​യ മാ​ധ്യ​മ നി​യ​മ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് ഗ​താ​ഗ​ത വാ​ർ​ത്ത​വി​നി​മ​യ വി​വ​ര സാ​​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം. നി​യ​മ​ത്തി​ൽ വി​വ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി പു​തി​യ​തും ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന​തു​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ട​ണ​മെ​ന്ന് എ​ക്സി​ക്യുട്ടിവ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മാ​ധ്യ​മ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​മാ​നി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണെ​ന്നും 58/2024 ന​മ്പ​ർ റോ​യ​ൽ ഡി​ക്രി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ ഹ​റാ​സി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഗോ​ള മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ആ​ധു​നി​ക മാ​ധ്യ​മ മേ​ഖ​ല​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് ഇ​ത് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    ആ​ഗോ​ള മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ത്ത്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലും സോ​ഷ്യ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യെ​യും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന, അ​ടി​സ്ഥാ​ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ക​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന വ്യ​ക്ത​വും സ​ന്തു​ലി​ത​വു​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു.

    നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലി​സ​ത്തി​നും സു​താ​ര്യ​ത​ക്കും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത​ക്കും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ജ​ന​ക​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഉ​ള്ള​ട​ക്ക സൃ​ഷ്ടി​യി​ലും മാ​ധ്യ​മ നി​ർ​മാണ​ത്തി​ലും ഒ​മാ​ൻ യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ശാ​ല​മാ​യ ച​ക്ര​വാ​ള​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ആ​വി​ഷ്കാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം, ലോ​ക​ത്തോ​ടു​ള്ള തു​റ​ന്ന മ​ന​സ്സ് എ​ന്നി​വ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ​സി​ലൂ​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​മു​ഖ​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ ഒ​മാ​നി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും എ​ല്ലാ വ​ശ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന 144 ആ​ർ​ടി​ക്ൾ പു​തു​താ​യി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ താ​ഴെ കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു.

    • അ​ച്ച​ടി​ച്ച​തും ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ​തു​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ

    • വാ​ർ​ത്താ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു ലൈ​സ​ൻ​സ് എ​പ്പോ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്, എ​പ്പോ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വ്യ​ക്ത​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ.

    • മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ

    • ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ളെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ

    മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ല്ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും നി​യ​മ​ത്തി​ൽ വി​വ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ട​ണ​മെ​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്നു.

    മ​ന്ത്രി​ത​ല പ്ര​മേ​യം ന​മ്പ​ർ 342/2020ലെ ​ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 2 അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഈ ​പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടി​യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കോ ​​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ​​അ​വ​രു​ടെ സ്റ്റാ​റ്റ​സ് ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ തീ​യ​തി മു​ത​ൽ 180 ദി​വ​സ​ത്തെ ഗ്രേ​സ് പി​രീ​ഡ് അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    നി​യ​മ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ വ​രു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ, പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ൾ, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളും, ലൈ​സ​ൻ​സിങ് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും പെ​രു​മാ​റ്റ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ (89) അ​നു​സ​രി​ച്ച്, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വ​ഴി മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സ് തേ​ടു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ ഒ​രു കൂ​ട്ടം നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം. ഒ​മാ​നി പൗ​ര​നാ​യി​രി​ക്കു​ക, പൂ​ർ​ണ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ശേ​ഷി ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ക, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ന്റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്‌​സ് എ​ണ്ണം, മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഏ​തെ​ങ്കി​ലും അ​ധി​ക ഡേ​റ്റ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം.

    മീ​ഡി​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ത​രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വി​വ​ര​ണം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ (90) വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ അ​വ​രു​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പ്, വി​ലാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും യോ​ഗ്യ​ത​ക​ളു​ടെ​യും തെ​ളി​വ്, അ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ അ​പ​മാ​നം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​ലം​ഘ​നം എ​ന്നീ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​കൂ​ർ ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ക്രി​മി​ന​ൽ സ്റ്റാ​റ്റ​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നി​വ അ​റ്റാ​ച്ചു​ചെ​യ്യ​ണം. കൂ​ടു​ത​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാം.

