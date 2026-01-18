Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    18 Jan 2026 10:41 AM IST
    Updated On
    18 Jan 2026 10:41 AM IST

    'ന​ന്മ കാ​സ​റ​ഗോ​ഡി'​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    ‘ന​ന്മ കാ​സ​റ​ഗോ​ഡി’​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    ന​ന്മ കാ​സ​ർ​ഗോ​ഡ് ഭാ​ര​വാ​ഹി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ന​ന്മ കാ​സ​റ​ഗോ​ഡ്’ വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​വും പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ഗാ​ല​യി​ലെ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. 2012ൽ ​രൂ​പ​വ​ത്കൃ​ത​മാ​യ സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ 154 അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​രീ​ഷ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​വീ​ൺ ക​രി​ച്ചേ​രി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ശ്രി​ത ര​ഞ്ജി​ത്ത്, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നു ബ​ന്ത​ടു​ക്ക, ജോ. ​സെ​ക്ര.- ദീ​പ സു​മീ​ത്ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി.- സു​ധീ​ഷ് ഭ​ദ്രാ​വ​തി, ജോ. ​ട്ര​ഷ.- ര​ഞ്ജി​ത്ത് പു​റ​വ​ങ്ക​ര എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും സാം​സ്കാ​രി​ക ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി വ​രും​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു.

