    30 Jan 2026 1:52 PM IST
    30 Jan 2026 1:52 PM IST

    ദോ​ഫാ​റി​ൽ സ​ദാ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി സ്ഥാ​പി​ക്കും

    ദോ​ഫാ​റി​ൽ സ​ദാ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി സ്ഥാ​പി​ക്കും
    ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    സ​ലാ​ല: ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സ​ദാ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​നു​മ​തി.

    2026 -2030 കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക. ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്തി​ടെ മ​ഖ്ഷ​ൻ, അ​ൽ മ​സ്യൂ​ന ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നുു. ത​ഖ, മി​ർ​ബാ​ത്ത് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വാ​ർ​ഷി​ക അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്നു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യും വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ഫോ​ളോ-​അ​പ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും വി​ശ​ദ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​യ്യി​ദ് മ​ർ​വാ​ൻ ബി​ൻ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ സ​ഈ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ) ഉ​പ​യോ​ഗം വ​ഴി പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ക, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര വ​ള​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ആ​രോ​ഗ്യ -പ​രി​സ്ഥി​തി ക​മ്മി​റ്റി, നി​യ​മ ക​മ്മി​റ്റി, സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ ക​മ്മി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും പൊ​തു​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​ക​ളും യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

