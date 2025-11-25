Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സൂ​റി​ൽ പു​തി​യ ഹാ​ൾ, ക്ലാ​സ് റൂം ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സൂ​റി​ൽ പു​തി​യ ഹാ​ൾ, ക്ലാ​സ് റൂം ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ സൂ​റി​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ സൂ​റി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സ്വ​പ്ന​മാ​യ മ​ൾ​ട്ടി-​പ​ർ​പ്പ​സ് ഹാ​ളും അ​ധി​ക ക്ലാ​സ് റൂ​മു​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​പൂ​ർ​വം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​യ്യി​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് സ​ൽ​മാ​ൻ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ കൃ​ഷ്ണേ​ന്ദ്രു , സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ൽ​ഫൗ​സ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്സ് എം.​ഡി പു​ര​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രും വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ​മാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹാ​മി​ദ് അ​ൽ മാ​മ​രി, അ​ലി ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ അ​ജ്മി, ത​ലാ​ൽ അ​ൽ മ​സ്ക​രി, സൂ​ർ പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്‌​കൂ​ൾ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സാ​ലിം ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ അ​റൈ​മി, ലാ​ൻ​ഡ്സ് വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ൽ അ​ല​വി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സീ​നി​യ​ർ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി​നോ​ഭ എം.​പി, സി.​ഒ.​ഒ ഡോ. ​ഗോ​കു​ൽ​ദാ​സ്, വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ന​വീ​ക​രി​ച്ച ബാ​സ്‌​ക​റ്റ്‌​ബോ​ൾ കോ​ർ​ട്ട്, മ​ൾ​ട്ടി-​പ​ർ​പ്പ​സ് ഹാ​ൾ, ഇ​ന്ന​വേ​ഷ​ൻ ലാ​ബ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ​യ​ൻ​സ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ, ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ലി​റ്റ​റ​സി എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ, പു​തു​ക്കി​യ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ലാ​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​തി​ഥി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ 2024-25 ബോ​ർ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഡോ. ​രാം​കു​മാ​ർ ല​ക്ഷ്മി നാ​രാ​യ​ണ​ൻ (പ്ര​സി.), ഷ​ബീ​ബ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ക​ൺ.), നി​ശ്രീ​ൻ ബ​ഷീ​ർ (ട്ര​ഷ.), ജാ​മി ശ്രീ​നി​വാ​സ് റാ​വു, ഡോ. ​പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ, പ്ര​മോ​ദ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

