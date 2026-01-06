Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 10:17 AM IST

    ഒ​മാ​നി ക്വാ​ളി​റ്റി മാ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം

    ഒ​മാ​നി ക്വാ​ളി​റ്റി മാ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം
    മ​സ്ക​ത്ത്: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​യി​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മാ​നി ക്വാ​ളി​റ്റി മാ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്കാ​രും റീ​ട്ടെ​യി​ൽ, വി​ത​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ട​ണ​മെ​ന്ന് വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടു​ക​യോ പു​തു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ അം​ഗീ​കൃ​ത ക​ൺ​ഫോ​ർ​മി​റ്റി അ​സെ​സ്‌​മെ​ന്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ഖേ​ന ഹ​സം പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    2026 മാ​ർ​ച്ച് ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ട​പ്പി​ൽ​വ​രും. തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഒ​മാ​നി​ൽ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര സം​സ്‌​കാ​രം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​മാ​നി ക്വാ​ളി​റ്റി മാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ദേ​ശീ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശീ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഏ​കീ​കൃ​ത ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നു​മു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യാ​ണ് ഈ ​മാ​ർ​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

