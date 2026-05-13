    Oman
    Posted On
    date_range 13 May 2026 5:51 PM IST
    Updated On
    date_range 13 May 2026 5:51 PM IST

    ലിവ റൗണ്ട് എബൗട്ടിൽ പുതിയ എക്സിറ്റ് തുറന്നു; ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പരിഹാരമാവും

    സുഹാർ: ഒമാനിലെ ലിവ വിലായത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം വികസിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ലിവ റൗണ്ട് എബൗട്ടിന് തൊട്ടുമുമ്പായി പുതിയ എക്സിറ്റ് റോഡ് തുറന്നതായി വടക്കൻ അൽ ബാത്തിന മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. ഈ ഭാഗത്തെ കനത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് ഇതോടെ പരിഹാരമാകും.

    സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് റോഡിനെയും പ്രധാന റോഡിനെയും നഗരമധ്യവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുതിയ പാത. ഇത് നിലവിൽ വരുന്നതോടെ വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് ലിവ റൗണ്ട് എബൗട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാതെ തന്നെ നഗരത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഇത് യാത്രാസമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കും.റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും ലിവ വിലായത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ വികസന പദ്ധതിയെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

    New exit opened at Liwa Roundabout; will be a solution to traffic congestion
