Madhyamam
    11 Jan 2026 12:05 PM IST
    11 Jan 2026 12:05 PM IST

    സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ൽ പു​തു​യു​ഗ മു​ന്നേ​റ്റം

    സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ൽ പു​തു​യു​ഗ മു​ന്നേ​റ്റം
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​ത​മി​ന് കീ​ഴി​ൽ ‘ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040’ ലേ​ക്ക് ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തോ​ടെ ഭ​ര​ണമു​ന്നേ​റ്റം

    മ​സ്ക​ത്ത്: സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന് കീ​ഴി​ൽ ഭ​ര​ണ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ കു​തി​പ്പി​ൽ ഒ​മാ​ൻ. സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യും സു​താ​ര്യ​ത​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്ക് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി അ​ടി​ത്ത​റ പാ​ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ‘ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040’ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തോ​ടെ ഒ​മാ​ൻ മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ധ​ന​കാ​ര്യ-​ഭ​ര​ണ ഓ​ഡി​റ്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ സ​ഹ്‌​റ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​ദ അ​ൽ ല​വാ​ത്തി ഒ​മാ​ൻ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത ന​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സു​താ​ര്യ​ത​യും സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യ​താ​യും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​ഴി​മ​തി ബോ​ധ്യ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ മു​ന്നേ​റ്റം കൈ​വ​രി​ച്ച​താ​യി അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 180 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട 2024ലെ ​ട്രാ​ൻ​സ്‌​പാ​ര​ൻ​സി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ 20 സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന് 50ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ഒ​മാ​ൻ. അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ സ്ഥാ​നം: അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഴി​മ​തി ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ഒ​മാ​ൻ. 2023ലെ ​ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം ഒ​മാ​ൻ 70ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി​രു​ന്നു.

    മു​ൻ​കാ​ല​ത്ത് സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ആ​ധു​നി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ദൗ​ത്യം സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​താ​യി സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം സ​യ്യി​ദ് ആ​ദി​ൽ അ​ൽ മു​ര്‍ദാ​സ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മ​ഗ്ര സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ‘ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040’ യാ​ണ് റോ​ഡ്‌​മാ​പ്പി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം. നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ലും ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലും സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.ഭ​ര​ണ​ത​ല​ത്തി​ലെ ബ്യൂ​റോ​ക്ര​സി കു​റ​ക്കാ​ൻ ചി​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​യി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചി​ല ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഇ-​പോ​ർ​ട്ട​ലു​ക​ളും ആ​ധു​നി​ക ആ​പ്പു​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ച​തും ഭ​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കി.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം സ​ജീ​വ​മാ​യ വി​ദേ​ശ​ന​യ​വും ഒ​മാ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​വും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​ആ​ഗോ​ള സ്ഥി​ര​ത​ക്കാ​യു​ള്ള ന​യ​മാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്. വി​ശ്വാ​സ​വും പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തി ബ​ന്ധം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യും സം​ഭാ​ഷ​ണാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ഒ​മാ​ൻ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

