Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 11:28 AM IST

    നേ​താ​ജി ക​പ്പ്‌;ടോ​പ് ടെ​ൻ ബ​ർ​ക്ക എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    നേ​താ​ജി ക​പ്പ്‌;ടോ​പ് ടെ​ൻ ബ​ർ​ക്ക എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    നേ​താ​ജി ക​പ്പ്‌ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ

    ടോ​പ് ടെ​ൻ ബ​ർ​ക്ക എ​ഫ്.​സി ടീം

    മ​സ്ക​ത്ത്: നേ​താ​ജി ക​പ്പ്‌ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബോ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ടോ​പ് ടെ​ൻ ബ​ർ​ക്ക എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. മൊ​ബെ​ല അ​ൽ ഷാ​ദി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ 16 പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫൈ​ന​ലി​ൽ ടോ​പ് ടെ​ൻ ബ​ർ​ക്ക ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് റി​യ​ല​ക്സ് എ​ഫ്.​സി​യെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​യ​ത്. മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം മ​സ്ക​ത്ത് ഹാ​മേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യും നാ​ലാം സ്ഥാ​നം ഡൈ​നാ​മോ​സ് എ​ഫ്.​സി​യും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ഫൈ​ന​ലി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​രം പ്ര​സൂ​ൺ(​ടോ​പ് ടെ​ൻ), ടൂ​ർ​ണെ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​രം അ​രു​ൺ (റി​യ​ല​ക്സ് എ​ഫ്.​സി), ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ ഷി​യാ​സ് (സ​യ്നോ എ​ഫ്.​സി സീ​ബ്), ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ സു​ബീ​ഷ് (ടോ​പ് ടെ​ൻ ബ​ർ​ക്ക), ഡി​ഫെ​ൻ​ഡ​ർ അ​ൻ​ഷി (ഡൈ​ന​മോ​സ്), മാ​നേ​ജ​ർ അ​ഫ്താ​ബ് (ടോ​പ് ടെ​ൻ)​എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ജോ ​പോ​ൾ അ​ഞ്ചേ​രി ബൂ​ട്ട് കെ​ട്ടി​യ ഒ​മാ​നി​ലെ ലെ​ജ​ൻ​സ് വി​ത്ത്‌ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സൗ​ഹൃ​ദ​മ​ത്സ​രം അ​ര​ങ്ങേ​റി. ര​തീ​ഷ്, പ്ര​വീ​ൺ, ഡോ. ​സി​ദ്ദി​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നേ​താ​ജി ഫൗ​ണ്ട​ർ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ജോ ​പോ​ൾ അ​ഞ്ചേ​രി​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsOmanNetaji Cup
    News Summary - Netaji Cup; Top Ten Barca FC Winners
