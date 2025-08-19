Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 9:51 AM IST

    നേ​താ​ജി ക​പ്പ് ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 24ന്

    നേ​താ​ജി ക​പ്പ് ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 24ന്
    നേ​താ​ജി ക​പ്പ് ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റ​ിന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    ​മ​സ്‌​ക​ത്ത്: നേ​താ​ജി എ​ഫ്.​സി, കെ.​എം.​എ​ഫ്.​എ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 24 ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ബേ​ല എ​ന്‍.​എ​ഫ്.​സി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ നേ​താ​ജി​യു​ടെ ഫൗ​ണ്ട​ര്‍ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ വ​ലി​യാ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്നും ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍ ഫാ​യി​സ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഫ​സ്റ്റ് പോ​സ്റ്റ​ര്‍ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ല്‍ ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് ടീ​മു​ക​ള്‍ക്ക് ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സും ട്രോ​ഫി​യും മ​റ്റു വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ല്‍കു​മെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണു​ക​ളി​ല്‍ ത​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍മാ​രോ​ടും ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​ക​ളോ​ടും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ക്ല​ബ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

