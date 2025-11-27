അൽ ഖുവൈറിൽ നെസ്റ്റോ ഔട്ട് ലെറ്റ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 27 Nov 2025 12:46 PM IST
Updated Ondate_range 27 Nov 2025 12:46 PM IST
അൽ ഖുവൈറിൽ നെസ്റ്റോ ഔട്ട് ലെറ്റ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിtext_fields
News Summary - Nesto Outlet opens in Al Khuwair
മസ്കത്ത്: പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ ബ്രാൻഡായ നെസ്റ്റോ ഒമാനിലെ തങ്ങളുടെ 19 ാമത് ഔട്ട് ലറ്റ് അൽ ഖുവൈറിൽ തുറന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ നെസ്റ്റോയുടെ 144ാം ഔട്ട് ലറ്റ് കൂടിയാണിത്. വെസ്റ്റേൺ ഇന്റർനാഷനൽ ഗ്രൂപ് ചെയർമാൻ കെ.പി. ബഷീർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
അൽ ഖുവൈറിൽ നെസ്റ്റോ ഔട്ട് ലെറ്റ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിഅൽ സയ്യിദ് ഖാലിദ് മഹ്ഫൂദ് സാലിം അൽ ബുസൈദി, ഡയറക്ടർമാരായ മുജീബ് വി.ടി.കെ, ഹാരിസ് പാലുള്ളതിൽ എന്നിവർ സന്നിഹിതനായി. നെസ്റ്റോയുടെ ശക്തമായ അടിത്തറ ഒമാനിലുടനീളം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച റീട്ടെയിൽ അനുഭവങ്ങൾ പകരാൻ കഴിയുന്നതാണെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ പറഞ്ഞു.
